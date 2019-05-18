"تخريب وإعادة نشر قوات".. القصة الكاملة للأزمة بين إيران وأمريكا

تتواصل حلقات التوتر الأمريكي الإيراني المتفاقم في الأيام الأخيرة، بعد الأحداث المتلاحقة بالمنطقة في الأيام السابقة، واتهمت إيران بالقيام بتلك الأفعال الإرهابية، التي بدأت بالإمارات مرورًا بالسعودية، وحتى طلب الولايات المتحدة، اليوم، بإعادة نشر قواتها في مياه الخليج من جديد، ما تسبب في تفاقم الأواضاع بين أمريكا وإيران.

وترصد "الوطن" القصة الكاملة للأزمة بين إيران وأمريكا، فيما يلي:

تخريب 4 سفن تجارية بميناء الفجيرة

أعلنت الخارجية الإماراتية عن تعرض 4 سفن تجارية لعمليات تخريبية قرب المياه الإقليمية، في الأحد الماضي، ولا أضرار بشرية وأن العمليات التخريبية جرت باتجاه الساحل الشرقي بالقرب من إمارة الفجيرة، موضحة أن هذه السفن هي سفن شحن تجارية مدنية من عدة جنسيات تعرضت صباح اليوم لعمليات تخريبية بالقرب من المياه الإقليمية للدولة.

وتابعت الخارجية الإماراتية أن الجهات المعنية بالدولة اتخذت الإجراءات اللازمة كافة، مؤكدة أنه يجري التحقيق حول ظروف الحادث بالتعاون مع الجهات المحلية والدولية، وذلك حسبما أفادت قناة "سكاي نيوز عربية".

تورط إيران في تخريب سفن الفجيرة

وقالت وكالة "أسوشيتد برس"، إن تقييما أمريكيا أوليا يشير إلى تورط إيران في الهجمات التخريبية التي استهدفت سفنا قبالة الفجيرة يوم الأحد، بينما قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إن هذه العمليات التخريبية مشكوك في أمرها وتهدف إلى ضرب الاستقرار بالمنطقة.

ونقلت "أسوشيتد برس"، أمس الإثنين عن مسؤول أمريكي قوله، إن الفريق العسكري الأميركي الذي أرسلته واشنطن للمشاركة في التحقيقات بطلب من الإمارات يرى في تقييمه الأَولي أن إيرانيين أو وكلاء لإيران استخدموا متفجرات لإحداث فجوات كبيرة في السفن الـ4 التي قالت الإمارات إنها تعرضت للتخريب.

والجيش الأمريكي ساعد في التحقيقات المتعلقة بحادث تخريب السفن قبالة إمارة الفجيرة بناء على طلب من حكومة الإمارات.

طائرات تستهدف محطتي نفط في السعودية

استهدفت طائرات دون طيار مفخخة محطتي ضخ لخط أنابيب "شرق - غرب" بالسعودية، الثلاثاء الماضي، بالإضافة إلى استهداف محدود لمحطتي الضخ البترولية التابعتين لشركة أرامكو، في محافظتي الدوادمي وعفيف بالرياض، وفقا لما أعلنه وزير الطاقة السعودي خالد الفالح.

السعودية تتهم إيران بالتورط في الهجوم على محطات النفط

اتهم نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، أمس الأول، إيران بتوجيه أوامر الهجوم على محطتين سعوديتين لضخ النفط الذي أعلنت جماعة الحوثي اليمنية المسؤولية عنه.

وقال الأمير خالد عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر" إن الهجوم يؤكد أن الجماعة ليست سوى أداة لتنفيذ أجندة إيران وخدمة مشروعها التوسعي في المنطقة.

إيران توقف العمل ببعض التزاماتها في الاتفاق النووي

ويوم الأربعاء الماضي، قال مسؤول مطلع لوكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إسنا" إن طهران توقفت رسميا عن التقيد ببعض التزاماتها بموجب الاتفاق النووي.

وذكر المسؤول المطلع بمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية، أن الإجراء جاء استجابة لأمر من "مجلس الأمن القومي الإيراني"، وهو بطبيعة الحال قرار سيكون له تداعيات كبيرة.

مسؤول إيراني يدعو إلى جلسة مفاوضات مع أمريكا في قطر أو العراق

دعا رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، حشمت الله فلاحت بيشة، اليوم، إلى عقد مفاوضات أمريكية إيرانية في قطر أو العراق، لتجاوز التوتر بين البلدين، وفق ما نقلت قناة "روسيا اليوم".

وكتب حشمت الله فلاحت بيشة، عبر حسابه على "تويتر": "هناك طرف ثالث يستعجل اندلاع الحرب بين طهران وواشنطن".

وقال: إنه "على الرغم من نفي كبار المسؤولين في إيران وأمريكا النية لإشعال الحرب، إلا أن هناك جهة ثالثة، على عجلة لتدمير قسم كبير من العالم".

وأضاف أنه "ينبغي إيجاد طاولة بخطوط حمراء في العراق أو قطر، تضم مسؤولي البلدين (إيران وأمريكا)، توكل إليها مهمة خاصة بإدارة التوتر".

إيران: "دونالد ترامب يحمل مسدس ويطلب التفاوض"

عبرت إيران عن قلقها مما وصفته "خداع" الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للرأي العام العالمي بأنه يريد التفاوض على اتفاق نووي جديد، بينما "يصوب مسدسا" تجاه طهران.

ونقلت "سكاي نيوز" عن وكالة "مهر"، قول رسول سنائي راد، نائب قائد القوات المسلحة للشؤون السياسية بإن "ما يفعله زعماء أمريكا من ممارسة الضغوط وفرض العقوبات، بينما هم يتكلمون عن محادثات هو بمثابة توجيه مسدس صوب شخص ودعوته لصداقة ومفاوضات".

غارات إسرائيلية على مواقع إيرانية في منطقة الكسوة جنوب غربي دمشق

شنت طائرات إسرائيلية غارات على مواقع إيرانية، أمس، في منطقة الكسوة جنوب غربي دمشق، حسبما نقلت "سكاي نيوز" عربية عن مصادر إسرائيلية.

إيران: الحرب ضدنا تعني القضاء على إسرائيل في نصف ساعة

قال رئيس اللجنة النووية في البرلمان الإيراني مجتبى ذو النور، إن الحرب ضد إيران، ستمهد لحرب عالمية ثالثة، وأن أي هجوم على إيران سيعني القضاء على إسرائيل خلال نصف ساعة.

وأشار ذو النور، إلى أنه يمكن للولايات المتحدة أن تبدأ الحرب، لكن نهايتها لن تكون بيدها، لافتًا إلى أنه في حال استهداف القطع العسكرية الأمريكية في مياه الخليج فلن يبقى منها سوى "تل من الرماد"، مشيرا إلى أنه "قبل أن يهدأ غبار أي هجوم على إيران ستضرب الصواريخ الإيرانية قلب تل أبيب"، وفقا لموقع "روسيا اليوم".

السعودية ودول خليجية توافق على طلب أمريكي بإعادة انتشار قواتها

وافقت المملكة العربية السعودية ودول خليجية أخرى على طلب أمريكي بإعادة انتشار قواتها في مياه الخليج، وذلك حسبما نقلت "إكسترا نيوز" عن وسائل إعلامية.