أصدر الدكتور إسماعيل طه، محافظ كفر الشيخ، اليوم السبت، قرارا برد الشئ لأصله بعد انتهاء أعمال توصيل الغاز الطبيعي وذلك في القطاعات التي تم الانتهاء منها بالقطاع رقم "20 و21" بناحية الجرايدة، وقد تم رفع المساحة على الطبيعة بحضور مهندس الشركة ومشرف اعمال الشبكات وتحرر محضر انضمامي بذلك القطاع بناحية الجرايدة، وتم الانتهاء منها بنسبة 100%، وتم تحرير مطالبة تقدير إعادة الشيء لأصله بمبلغ 1267500 جنيه من الشركة المنفذة شركة ترانس جاس.

وكلف محافظ كفر الشيخ، رئيس مجلس إدارة شركة الغاز "ترانس جاس" بسرعة الانتهاء من سداد أعمال رد الشيء لأصله الناتجة عن أعمال توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.