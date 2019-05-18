كشفت الفنانة إلهام شاهين، تفاصيل لقاءها برئيس جمهورية تتارستان الروسية، روستام مينياخانوف، أثناء تكريمها في تتارستان لجهودها الفنية وموقفها المحترم للدولة المصرية، وذلك خلال حوارها في برنامج "شيخ الحارة"، الذي يُعرض على شاشة "القاهرة والناس".

وقالت "شاهين": "مكنتش أعرف إني هقابل الرئيس، حتى لما رئيس المهرجان جه استقبلني بنفسه في المطار قولتله ليه تعبت نفسك كنت ممكن تبعت أي حد، أنا مكنش في دماغي أني هقابل رئيس الدولة، وأنا داخلة لاقيت استقبال قوي جدا".

وتابعت: "عرفوني بشخص قالولي ده رئيس الدولة وكذلك استقبلني مفتي روسيا، مش بس مفتي تتارستان، لا ده مفتي روسيا الاتحادية وحرمه كمان استقبلوني، عشان أنا أجرأ واحدة في مصر، أو بمعنى تاني أنا أجرأ واحدة من الفنانات المصريات، مواقفي الداعمة لبلدي اتكرمت عشانها".