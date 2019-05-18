شهدت أحداث الحلقة الرابعة عشر من مسلسل السهام المارقة تطورا كبيرا في الأحداث، حيث أُصيب "طلحة" والذي يجسد دوره الفنان وليد فواز، في أحد الانفجارات التي حدثت داخل أراضي الجماعة المتطرفة، وأدت الإصابة إلى بتر قدميه، وإصابته بالعقم.

يُقابل "عمار"، والذي يجسد دوره الفنان "شريف سلامة" زوجته بالسجن، ويحاول معرفة أي تفاصيل منها عن رجال المقاومة لمساعدتها في الخروج من مكانها، معبرا عن حبه الشديد لها.

يبدأ "حذيفة" والذي يجسد دوره الفنان هاني عادل، من التقرب من زوجته "أم أبي" والتي تجسد دورها الفنانة عائشة بن أحمد، بشكل أقرب، بعدما كان يحاول الابتعاد عنها قدر المستطاع. تُعدم زوجة "عمار" أمام عينه كعقاب لعملها مع رجال المقاومة هي وكل الرجال الذي ألقي القبض عليهم.