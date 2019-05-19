محافظ كفرالشيخ يبحث مشكلات المواطنين مع نواب البرلمان

بحث الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، اليوم الأحد، مشاكل وطلبات المواطنين بمدينة كفرالشيخ، مع أعضاء مجلس النواب عن المحافظة، شارك فى هذه اللقاءات النواب الدكتورة مني عبدالعاطي، واللواء إبراهيم القصاص، واللواء هاني النواصرة، والدكتور عمرو دوير، وسيد أحمد عيسى.

ركز المحافظ، خلال هذه اللقاءات، على بحث آليات التعاون والتواصل المستمر بين الجهاز التنفيذي ونواب كفرالشيخ، ومتابعة كل ما يفيد المواطن من مشروعات جديدة وخدمات في جميع المجالات، والرؤية المستقبلية للمحافظة، بالإضافة إلى التنسيق لعرض المشاكل التي تعاني منها كفرالشيخ.

وأعرب المحافظ عن أمله في زيادة هذا التعاون من أجل أبناء المحافظة والصالح العام، قائلاً: " أننا جميعًا مشاركين في المسئولية وكلنا شركاء سواء الأجهزة التنفيذية أوالسياسية أوالشعبية ونعمل بكل جهد واجتهاد من أجل هذا الشعب الأصيل وتحقيق التنمية الشاملة على أرض كفرالشيخ".