محافظ كفر الشيخ يقبل تبرعات 3 أشخاص بقطع اراضي لإقامة مشروعات 

أصدر الدكتور إسماعيل طه، محافظ كفر الشيخ، اليوم، قرارًا رقم 7871 لسنة 2019، بقبول تبرع مساحة 2400 متر، بحوض أبو خليل التابعة للوحدة المحلية بكوم الحجر - مركز الحامول، لإقامة مدرسة تعليم أساسي عليها، على أن يتم التنفيذ خلال عامين من تاريخه، وفي حالة عدم التنفيذ خلال عامان يعتبر القرار كأن لم يكن.

وكان محافظ كفر الشيخ، قد دعا المواطنين للتبرع بقطع أراضى لإنشاء مدارس جديدة بالمناطق المستهدفة المطلوب إقامة مدارس بها لخفض الكثافة والحد من الفترات وتحسين جودة التعليم .

كما أصدر المحافظ، قرارا رقم 7869 لسنة 2019، بقبول تبرع مساحة 400 متر مربع، بحوض شرق المصارف- عزبة زهران، نمرة 5 القطعة 22 بناحية قرية الرغامة- بمركز الرياض لإقامة محطة رفع صرف صحى عليها، على أن يتم التنفيذ خلال عامان من تاريخه، وفى حالة عدم التنفيذ خلال عامان يعتبر القرار كأن لم يكن.

وأصدر قرارا رقم 7869 لسنة 2019، بقبول تبرع مساحة 400 متر مربع، بحوض شرق المصارف – عزبة زهران – نمرة 5 القطعة 22 بناحية قرية الرغامة – مركز الرياض لإقامة محطة رفع صرف صحى عليها، على أن يتم التنفيذ خلال عامان من تاريخه، وفى حالة عدم التنفيذ خلال عامان يعتبر القرار كأن لم يكن.

وقدم المحافظ، الشكر للمتبرعين بقطع أراضى لإنشاء مشروعات خدمية ، مؤكدًا أن المواطنين والدولة شركاء التنمية.