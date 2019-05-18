محافظ كفر الشيخ يأمر بسداد 305 آلاف جنيه مستحقات للدولة

أمر الدكتور إسماعيل طه، محافظ كفر الشيخ، بسداد مستحقات الدولة وتعظيم الإيرادات وتنمية موارد المحافظة، وقرر تشكيل لجنة برئاسة مدير الإدارة العامة للإيرادات، وعضوية مفتش مالي وإداري يرشحه مدير الإدارة، باحث قانوني يرشحه مدير الإدارة، ممثل لكل مدينة يرشحه رئيس المركز والمدينة، وقد باشرت اللجنة أعمالها بفحص جميع متأخرات الحدائق والمتنزهات بمدن ومراكز المحافظة والمشروعات المقامة بها.

وتضمنت أعمال اللجنة، في مركز ومدينة كفر الشيخ، وبلغ إجمالي المتأخرات حتى تاريخه 51770 جنيهًا على مستأجر بوفية حديقة السلام، وتم تنفيذ قرار الإخلاء بشأنه، وجارِ تحصيل هذه المتأخرات باتخاذ الإجراءات القانونية، كما تم تحصيل المتأخرات على مستأجر بوفية الملعب المفتوح بميت علوان بمبلغ 6300 جنيه وباقي المستأجرين ملتزمين بالسداد.

وفي مركز ومدينة بلطيم، لا توجد متأخرات إلا على مستأجر كافتيريا الهضبة بمبلغ 1650 جنيهًا عن شهر مارس 2019، وتم تحرير محضر حجز ادارى بالمبلغ وباقي المستأجرين ملتزمين بالسداد، وبمركز ومدينة سيدي سالم، لا يوجد متأخرات على مستأجري المشروعات المقامة بالحدائق.

وفي مركز ومدينة مطوبس، بلغت قيمة المتأخرات 30450 جنية، وقد تم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المتأخرين عن دفع الإيجارات، حيث تم فسخ عقد الايجار الكشك رقم (1)، المؤجر للمواطن "ص.ع" الكشك رقم (2)، المؤجر للمواطن "ع.خ"، وجارِ طرح الأكشاك للتأجير بالمزاد العلني، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتأخرين عن السداد، بناء على ذلك تم تحصيل مبلغ 3150 جنيهًا، من مستأجري الكشك رقم (2) بتاريخ 19 مارس 2019، ومبلغ 1800 جنيه من مستأجر الكافتيريا رقم (2) "ع .م"، بتاريخ 24 مارس 2019، أثناء عمل اللجنة وبذلك يكون باقي المتأخرات 25500 جنيه، مما يتعين على الوحدة المحلية باتخاذ الإجراءات القانونية على باقي المستأجرين المتأخرين عن السداد بتحصيل هذه المتأخرات.

وأوضح تقرير اللجنة، أنه في مركز ومدينة فوة، بمراجعة اللجنة عقود حديقة العائلات، تبين أنه لا يوجد سوى عقد إيجار واحد خاص ببوفيه الحديقة بقيمة شهرية تقدر 6500 جنيه كما يوجد بالحديقة قاعات افراح الاحلام، وقاعة افراح الزهور، وملاهي أطفال، وتدير هذه المشروعات الوحدة المحلية، وبفحص عقد بوفية حديقة العائلات، تبين أنه ساري ولا يمكن إلغاؤه أو تجديده وذلك للالتزام المستأجر لشروط التعاقد وأيضا التزامه بسداد الايجار، وترى اللجنة طرح المشروعات المشار اليها بالمزاد العلني وذلك لتعظيم الاستفادة منها وزيادة الإيرادات.

أما بشأن الكافتيريات المؤجرة خارج نطاق الحدائق وهى يمين ويسار العبارة وبمراجعة العقود الخاصة بهم، تبين أن العقد الخاص بكافتيريا يسار العبارة ساري حتى تاريخه ولا يمكن إلغاؤه لالتزام المستأجر بشروط التعاقد، كافتيريا يمين العبارة والمؤجرة إلى المواطن "ح.م"، تبين وجود متأخرات بمبلغ 5120 جنيهًا.

وترى اللجنة أنه على الوحدة المحلية تنفيذ البند الخامس من عقد الايجار والذي يقضي في حالة مخالفة الطرف الثاني لشروط التعاقد يتم فسخ العقد وتنفيذ باقي المدة على نفقة الطرف الثاني، ولصالح الوحدة في حالة زيادة الايجار، ويتم تحصيل المتأخرات باتخاذ الاجراءات القانونية أنه كان يتعين على الوحدة المحلية اتخاذ جميع الإجراءات بمجرد الاخلال بشروط التعاقد.

وبشأن حديقة الأمل بفوة، تبين اللجنة أنها ملك هندسة الري بفوة وتم ازالة جميع التعديات وتسليمها الى الجهة المذكورة، أما بخصوص المتأخرات التي نشأت نتيجة التعدي على هذه الحديقة التي بلغت 210312 جنيهًا، وفى مركز ومدينة الرياض، لا يوجد حدائق عامة بنطاق مركز ومدينة الرياض، ولا توجد أرض أملاك دولة تصلح لإقامة حدائق عامة، أما عن مركز ومدينة بيلا، لا يوجد بها سوى مشروع واحد العاب ترفيهية وبوفية، وبمراجعة العقد الخاص بها، تبين أنه ساري ولا يمكن إلغاؤه أو تجديده بقيمة أخرى، نظراً لالتزام المستأجر بشروط التعاقد.

كما أظهر التقرير أنه في مركز مدينة البرلس، لا يوجد أي حدائق عامة أو ساحات أو كافتيريات مؤجرة للغير ويوجد 2 مخبز بالمدينة تم تأجيرهم بالمزاد العلني، وفى مركز ومدينة دسوق، بمراجعة العقود الخاصة بكافة المشروعات المؤجرة بالحديقة تبين أنها سارية حسب المدد الواردة بها ولا يمكن تجديدها او الغاؤها نظراً لالتزام المستأجرين بشروط التعاقد.

وأشار التقرير إلى أنه في مركز ومدينة قلين، بمراجعة عقد الايجار للمشروع المؤجر لحديقة الخالدين تبين أنه تم تأجير قطعة أرض من الحديقة بمساحة 771 مترًا لإقامة قاعة افراح ومناسبات عليها للمستأجر "ن .ع" بإيجار ثانوي 57 جنيهًا للمتر.

وترى اللجنة أنه على الوحدة المحلية باتخاذ اللازم نحو الاستفادة من باقية مساحة الحديقة البالغ 737 مترًا، وذلك لتعظيم الإيرادات للوحدة المحلية، أما بشان حديقة الحرية فهي غير مؤجرة وهى ملك للدولة وتدار بمعرفة الوحدة المحلية ولا يوجد بها أي مشروعات وهى معدة لدخول الجمهور للتنزه فقط، وفى مركز ومدينة الحامول، تبين أن مبلغ متأخرات الإيجار 659917، وفائدة التأخير طبقاً لبنود العقد 269908، بإجمالي متأخرات المستحقة 929825.

وكلف محافظ كفر الشيخ، رؤساء الوحدات المحلية باتخاذ اجراء حاسم وعدم التراخي حيال المتقاعسين عن السداد وذلك بتنفيذ بنود العقود المبرمة مع المستأجرين، وكراسات الشروط حتى لا تتراكم المديونيات ويصعب تحصيلها، ودراسة المقترحات التي راتها اللجنة لتطوير وتعظيم الإيرادات وبحث إمكانية تنفيذها بكل وحدة محلية والاستفادة من المساحات الواسعة للحدائق والمنتزهات.

كما كلف رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الحامول، بتنفيذ توصيات اللجنة بالنسبة لحديقة الورد، وكلف رئيس مدينة البرلس بسرعة إنهاء موضوع المخابز وتنفيذ توصيات اللجنة المقترحة وذلك باتخاذ إجراء حاسم مع مراعاة البعد الاجتماعي واهمية المخابز بالنسبة للمواطنين، بالتنسيق مع مديرية التموين ببرج البرلس.

وكلف المحافظ، إدارة الشؤون القانونية بالمحافظة، بتشكيل لجنة فورا بتحصيل جميع المتأخرات وتعظيم القيم من الحدائق الموجودة بما لا يخل بحق البسطاء في الاستمتاع بالأماكن الموجودة وتحديد سبل لتعظيم هذه الاماكن وتحديد مساحة كلاً منها، ومراجعة العقود الموجودة وقيم التعاقد الحالية وبحث إمكانية زيارتها وعمل تقرير تفصيلي مرفق به جدول يخلص جميع اعمال اللجنة لكل مكان ومقترحات التطور أو إلغاء العقد أو تجديده بقيم أخرى ومدة التعاقد.