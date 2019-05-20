أخبار ماتفوتكش| الرئيس يتناول الإفطار مع المواطنين.. ومقتل 12إرهابيا 

تستعرض "الوطن" أبرز الأحداث المنشورة عبر موقعها، على الصعيدين المحلي والدولي، خلال الـ 24 ساعة الماضية:

الرئيس يتناول الإفطار مع بعض المواطنين في مقر إقامته

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس الأحد مجموعة من المواطنين من مختلف محافظات الجمهورية، لتناول وجبة الإفطار معه في مقر إقامته الخاص، وكان الرئيس وجه دعوة شخصية أمس لمجموعة من المواطنين من محافظات "القاهرة والفيوم والمنيا وأسيوط وجنوب سيناء وبني سويف والوادي الجديد".

الرئيس السيسي يتسلم أول "بطاقة مشجع" في بطولة كأس الأمم الأفريقية

تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، عصر أمس، الاستعدادات والإجراءات التنظيمية الخاصة ببطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم 2019، المقرر عقدها في مصر انطلاقاً من الشهر المقبل، واطلع الرئيس السيسي، على منظومة استخراج بطاقات المشجعين وحجز التذاكر، وذلك بحضور كلٍ من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وعباس كامل رئيس المخابرات العامة، والمهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة.

الداخلية: مقتل 12 من عناصر حركة حسم الإرهابية في أكتوبر والشروق

أعلنت وزارة الداخلية، مقتل 12 إرهابيا في مداهمات أمنية، وتبادل إطلاق نيران مع عناصر إرهابية في 6 أكتوبر، والشروق، وقالت الوزارة في بيان لها: إنه استكمالا لجهودها فى مواجهة جماعة الإخوان الإرهابية من خلال توجيه الضربات الاستباقية لعناصرها، وإجهاض مخططاتها، لتنفيذ عمليات عدائية تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار، وردت معلومات لقطاع الأمن الوطني تفيد صدور تكليفات من قيادات الجناح المسلح لتنظيم الإخوان الإرهابي في الخارج لعناصر حركة حسم، المسلحة التابعة لها، لتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية خلال الفترة المقبلة لإحداث حالة من الفوضى في البلاد.

"الوزراء" يقرر إنشاء لجنة لمتابعة منظومة خطط وموازنات البرامج والأداء

قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتشكيل لجنة لمتابعة منظومة خطط وموازنات البرامج والأداء، برئاسة رئيس مجلس الوزراء.

ترامب يتعهد: لن تحصل إيران على سلاح نووي

تعهد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في مقابلة مع قناة فوكس نيوز، الاثنين، بعدم حصول إيران على سلاح نووي، معتبرً أن الاتفاق النووي مع طهران "عرض مرعب".

السودان.. استمرار التفاوض حول تشكيل مجلس يدير شؤون البلاد

اتفق المجلس العسكري الحاكم في السودان، وقوى الاحتجاج، فجر الاثنين، على مواصلة التفاوض حول تشكيل مجلس يدير شؤون البلاد، في أولى جلسات التفاوض بين الطرفين بعد توقف استمر ثلاثة أيام.

انتحار شاب تحت عجلات مترو الشهداء..وعودة الحركة بعد توقف 20 دقيقة

انتحر شاب عمره 22 عاما تحت عجلات مترو الأنفاق في محطة الشهداء، وتسبب الحادث في تعطل حركة المرور على الخط الثاني للمترو خط "شبرا الخيمة ـ الجيزة" ما يزيد عن 20 دقيقة، وقال شهود عيان، لـ"الوطن"، إن الشاب ألقى بنفسه تحت عجلات المترو، ما تسبب في ارتباك حركة السير على خط المترو، وتكدس المواطنين لمدة 20 دقيقة، وأضاف الشهود أن رجال الأمن في المحطة، رفعوا أشلاء الشاب، وعادت بعدها حركة القطارات على خط المترو "شبرا الخيمة ـ الجيزة".

حالة الطقس اليوم الاثنين 20- 5- 2019 في مصر والدول العربية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود، اليوم، الطقس المعتدل على السواحل الشمالية، لكنه يكون حارا على الوجه البحري والقاهرة وحتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء نهارا، معتدل ليلا.

تحسن الحالة الصحية لسهير البابلي بعد دخولها المستشفى بأسبوع

أعلن المخرج عمر زهران، تحسن الحالة الصحية للفنانة الكبيرة سهير البابلي، حيث تمكث في المستشفى منذ أسبوع مضى بعدما عانت من ارتفاع نسبة السكر في الدم لديها، وأضاف زهران في تصريح لـ"الوطن" أنه قام بزيارتها من أجل الاطمئنان على صحتها، لكن تمنع إدارة المستشفى الزيارة لها، وصرح له بمقابلتها بسبب صداقته التي تمتد لسنوات مع عائلتها.

جروس: سنقاتل في مباراة العودة لتحقيق اللقب

أكد السويسري كريستيان جروس ، المدير الفني للفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك ، خلال المؤتمر الصحفي ، بعد مباراة نهضة بركان المغربي ، في ذهاب الكونفدرالية الأفريقية ، بانه حزين للغاية ، بالهدف القاتل الذى اهتزت به شباك الفريق في الوقت القاتل من المباراة، وأكد جروس ، سوف نقاتل خلال مباراة العودة بالقاهرة من أجل تحقيق الفوز ، وتعويض الخسارة ، خاصة وأن هدفنا كان تحقيق نتيجة ايجابية بالمغرب.