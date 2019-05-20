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الأهلي يدرس التضحية بأحد كبار الفريق

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"الأرصاد": ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة.. والعظمى بالقاهرة غدا 39

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