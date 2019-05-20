قالت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية إن أغلب الأمريكيين لم يشعروا حتى الآن بخسائر نتيجة للتعريفات التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في العام الماضي، والتي طالت إلى حد كبير المكونات الصناعية بدلا من السلع الاستهلاكية، ولكن هذا الأمر لم يصبح كما كان مع تصعيد ترامب لمواجهته مع بكين.

وتابعت الشبكة الأمريكية في تقرير لها أن المزارعون في الولايات المتحدة، والذين أيد الكثيرون منهم ترامب بسبب وعده بكبح جماح الصين، التي تعد المنافس الاقتصادي الكبير لهم، باتوا يشعرون بالقلق بسبب التهديد الأمريكي بفرض تعريفات انتقامية جديده ضد بكين، بعد ان ألغت الصين شراء فول الصويا الأمريكي العام الماضي.

ونقلت الشبكة الأمريكية عن مزارعين أمريكيين أنهما قد يحتاجان إلى رفع الأسعار إذا كان ترامب يمضي قدما مع توسيع التعريفات لتغطي تقريبا كل شيء تصدره الصين إلى الولايات الأمريكية، من اللعب إلى الملابس والمعدات، حيث بدأت هذا الأسبوع الإدارة الأمريكية في التحرك ضد شركه الاتصالات الصينية الكبرى هواوي، التي تبيع معدات رخيصة بشكل رئيسي إلى الهواتف الصغيرة والريفية ومقدمي خدمات الإنترنت في الولايات المتحدة، وقد تواجه شركات الاتصالات في المناطق الريفية زيادة في التكاليف أو تعطل الشبكة إذا لم تتمكن من شراء المعدات التي تحتاجها من الموردين الصينيين، ما يؤثر علي العملاء الذين يعتمدون علي تلك الاتصالات.

وقالت كاري بينيت، المستشار العام للرابطة الريفية اللاسلكية، وهي مجموعه تجاريه تمثل الاتصالات الريفية للشركات: "العقوبات تضر بالمزارعين، ومربي الماشية، والشركات الصغيرة في المناطق الريفية ومن يدعمونهم". وتابعت إن عدم القدرة على شراء معدات هواوي الجديدة لا يزال يمكن ان يترك تلك الناقلات عالقة مع البنية التحتية المتقادمة التي لا يمكن استبدالها إذا كانت الأعطال، حدثت بسبب الطقس، وتابع: "لن تكون قادرا على اجراء مكالمة طوارئ إذا كانت الشبكة معطلة، ولا سيما في المناطق الريفية حيث لا تقدم شركات الاتصالات الكبرى اي خدمه على الإطلاق.

وأوضح التقرير أن المخاوف من ارتفاع التكاليف تنبع من حقيقة ان العديد من مقدمي خدمات الاتصالات الصغيرة والريفية يعتمدون علي أجهزه الإرسال والاستقبال منخفضه التكلفة التي تقدمها شركه هواوي، أكبر مورد لمعدات الاتصالات في العالم، لكن الشركات الأكبر مثل مثل فيريزون و "إيه تي & تي" لا تستخدم معدات هواوي.

ووقع ترامب أمرا تنفيذيا الأربعاء الماضي يمنع استخدام معدات الاتصالات من مصادر تعتبر خطرا علي الأمن القومي، في حين ان الأمر لم يذكر هواوي أو الصين بالاسم، لكن الإدارة الأمريكية سارعت بوضع هواوي علي القائمة السوداء لوزارة التجارة بعد دقائق من توقيع ترامب، وقال وزير التجارة ويلبور روس الخميس الماضي في شركه فوكس بزنس ان الإدارة مستعدة للعمل مع شركات النقل الصغيرة والريفية لضمان عدم إجبارها علي "هدم كل شيء" تقوم به هواوي بموجب الأمر.

وتعكس التعقيدات المحيطة بالأمر التنفيذي كيف ادي عدد من مبادرات ترامب إلى عواقب غير مقصودة، فقد تضرر المزارعون بالفعل من التعريفات الصينية علي فول الصويا الأمريكي والذرة والقمح، ونقل التقرير عن جون ويسلي بويد، وهو مزارع فول الصويا في ولاية فرجينيا: "كان المزارعون قاعده ترامب الانتخابية، وساعدوا في انتخابه والآن هو يدير ظهره للمزارعين عندما احتجنا اليه.

وذكرت دراسة أجرتها مؤسسه بروكينجز أن أكثر من 2 مليون عامل في صناعات الطائرات وتخمير الجعة والتبغ وعشرات الصناعات الأخرى سيتأثرون بالحرب التجارية، وسيتم توزيع التأثير بالتساوي بين المقاطعات التي تدعم الجمهوريين والديمقراطيين.

غير أن دراسة مماثله أجراها مركز "أكسيوس" الأسبوع الماضي وجدت ان التصعيدات الأخيرة التي قام بها ترامب قد تؤثر علي أكثر من خمسه اضعاف عدد العمال، والتأثير الأصعب سوف يضرب الصناعات القائمة في المدن الريفية، وبخاصة التي تدعم الجمهوريين، بما في ذلك عمال المناجم في ولاية تكساس، وصناع الأثاث في ولاية كارولينا الشمالية ومصانع المناشير في الاباما. ووفقا لجمعيه تكنولوجيا المستهلك الأمريكية فإنه في صناعه التكنولوجيا، هناك ما يصل إلى مليون وظيفة في خطر بسبب الحرب التجارية في ولايات مثل تكساس وفلوريدا وإلينوي وبنسلفانيا.