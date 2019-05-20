قالت ليلى مرتجى وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، إن طلاب 26 مدرسة على مستوي المحافظة، بجانب طلاب المنازل، أدوا الامتحان ورقيًا بنظام الكتاب المفتوح «أوبن بوك».

وذكرت أن طلاب 3 مدارس في مدينة العريش بشمال سيناء، أدوا امتحان مادة الأحياء للصف الأول الثانوي العام إلكترونيًا عن طريق جهاز التابلت.

وأوضحت أن طلاب مدارس الشهيد عمرو شكري الثانوية العسكرية، والشهيد أحمد عسكر الثانوية بنات، والألفي الثانوية بنات بمدينة العريش، تمكنوا من الدخول على منصة الامتحان، وأداء امتحان مادة الأحياء دون أي معوقات أو مشاكل، سواء في شبكات الإنترنت واليسستم أو انقطاع التيار الكهربائي.

فيما اشتكى طلاب أهالي الشيخ زويد من انقطاع التيار الكهربائي لليوم الثالث، مما أدى هذا إلى انقطاع الشبكات وصعوبة المذاكرة أو الالتزام في الدروس أوقات الليل.