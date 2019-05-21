لقي 5 أشخاص مصرعهم وأصيب 4 آخرون، إثر انقلاب سيارة ميكروباص فى ترعة الجيزاوية بمنطقة البدرشين، وذكرت التحريات والتحقيقات التي جرت بمعرفة أجهزة الأمن بالجيزة، أن الاطار الخلفي لـ"السيارة" انفجر ما أدى إلى سقوطها فى الترعة بعد أن اختلت عجلة القيادة في يد السائق.

وانتقلت قوة أمنية من المباحث، وتمكنت من انتشال الجثث ونقل المصابين إلى مستشفى البدرشين، وأمر اللواء مصطفى شحاتة مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، بتحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى باشرت التحقيق، وانتقلت وناظرت جثث المتوفين، وصرحت بدفنهم، وبدأت في سماع أقوال الشهود، ولاتزال التحقيقات مستمرة.