عقد الدكتور محمد عبدالعاطي، وزيري الري، والدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة، اليوم الثلاثاء، اجتماعا للتنسيق بين الوزارتين لمناقشة إدارة المياه والزراعة، وكذلك جهود الوزارتين في تنمية سيناء في إطار استراتيجية الدولة لتحقيق التنمية الشاملة لسيناء.

وقال بيان للوزارة، إن الاجتماع ناقش الاستعدادات لموسم أقصى الاحتياجات وتوفير الاحتياجات المائية للموسم الصيفي مع إستمرار جهود ترشيد المياه من خلال تعميم نُظم الري الحديثة واستنباط محاصيل أقل إستهلاكا للمياة وتتحمل الجفاف والملوحة مع ضرورة التواصل الدائم والمستمر مع المزارعين.

وأكد الوزيران، ضرورة استمرار التنسيق اليومي والمستمر بين مسؤولي الوزارتين مع العمل على حل المشاكل في حينها.