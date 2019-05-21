تشهد الحلقة استعداد داليدا لعمل الأتيليه الخاص بها وتستعد لتصميم عدد من الموديلات الفنانة السينمائية صافي التي ستظهر بها على غلاف أشهر مجالات الموضة.

وعندما تعلم فريدة العسال "وفاء عامر" تصدم بشدة وتقرر التفكير في طريقة للانتقام من داليدا، وفي ذات الوقت يقرر سليمان "أحمد بدير" تجهيز عدد من الرجال الذهاب إلى الإسكندرية لقتل داليدا وعلي مع ابنه أدهم.

إلا أنه عندما يعلم شخصية علي وأنه وريث البارون أشهر أغنياء الإسكندرية يتراجع على الفور بسبب وجود سر قديم يربط بينه وبين البارون ويطلب من أدهم الابتعاد تماما عن داليدا وعلي، إلا أن أدهم يرفض بشدة ويطالب ولده بمعرفة سر تراجعه عن قرار قتل داليدا وعلي، إلا أن والده يرفض البوح بالسر فيقرر أدهم السفر إلى الإسكندرية دون معرفة والده.

حكايتى من تأليف محمد عبد المعطى، وإخراج أحمد سمير فرج، وبطولة ياسمين صبرى، وفاء عامر، إدوارد، أحمد صلاح حسنى، أحمد حاتم، أحمد بدير، جمال عبدالناصر، وإنتاج سينرجى.