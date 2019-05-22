تتوالى أحداث مسلسل "حدوتة مرة" فى حلقته الـ16 التي ما زالت فيها "مروة" مستمرة في خطتها في تطوير ملجأ الأطفال لتسهيل عملية بيعهم وتحقيق أموال طائلة من تجارتها في الأطفال، وفي نفس الوقت تحاول إفساد علاقة "دينا" هاجر محمد ابنة "طارق" لكي لا يتم زواجها.

وتفاجأ "مروة" بعد مرور أعوام مديدة بموظف السجل المدني الذي ساعدها في تغيير اسمها في وقت لاحق من "مرة" إلى "مروة" ويطلب منها أن تدفع له 3 ملايين جنيه حتى لا يفشي سرها، فتطلب منه أن يمهلها بعض الوقت لحين توفير المبلغ.

وتنجح الخطة التي لعبها على أم "محمد مهران" التي يريد ابنها الزواج من "دينا" فتصدق الملعوب الذي رسمته مروة بأن "دينا" على علاقة غير شرعية بشخص آخر، فترفض زواج ابنها من هذه الفتاة رغم قصة الحب التى تربطهما ببعض.

ومن ناحية أخرى ينجح طارق التميمي في الحصول على المناقصة التى طرحتها الدولة لإحدى الأراضي وذلك بفضل جهود المهندس "محمد مهران" محمد أبو داوود الذي يحب "دينا" ابنته لكنه يخشى الفروق الطبقية بينهم.

ويخبر "محمد مهران" "دينا" بحبه لها فتمهد له الطريق ﻷنها تبادله نفس الشعور وتخبره بأن الفرق الاجتماعي بينهم ليس له أي قيمة بالنسبة لها.

مسلسل "حدوتة مرة" بطولة النجمة غادة عبد الرازق وعبد الرحمن أبو زهرة ومجدي كامل ومحمد شاهين ومحمد أبو داوود وهاجر محمد، ويذاع عبر قنوات النهار والقاهرة والناس وLpc.