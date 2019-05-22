استطلاع: الأمريكيون يرجحون حربا "وشيكة" مع إيران

كشف استطلاع رأي أجري في الولايات المتحدة، أن نصف الأمريكيين يرجحون أن تدخل بلادهم في حرب مع إيران "في غضون السنوات القليلة المقبلة".

وأوضح الاستطلاع الذي أجرته مؤسستا "رويترز" و"إيبسوس"، أن الأمريكيين يشعرون بقلق أكبر من التهديد الأمني الذي تشكله إيران على الولايات المتحدة، مقارنة بما كانوا يشعرون به قبل عام، وعلى الرغم من شعورهم بتهديد أمني، أوضح الاستطلاع أن قلة فقط من الأمريكيين هي التي تؤيد توجيه ضربة استباقية لإيران، بحسب "سكاي نيوز".

وأظهر الاستطلاع الذي أجرته المؤسستان، في الفترة بين 17 و20 مايو، أنه إذا هاجمت إيران الجيش الأمريكي أولا، فإن أربعة من كل خمسة يعتقدون بأن على الولايات المتحدة الرد عسكريا بشكل كامل أو جزئي.

ويوم الثلاثاء، قال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، إن نظيره الأمريكي دونالد ترامب، تراجع عن تهديداته لطهران "بعدما حذره مساعدون عسكريون من خوض الحرب مع إيران".

ونقلت وكالة الأنباء الإيراني (إرنا) عن روحاني قوله: "الوضع اليوم غير مناسب لإجراء محادثات وخيارنا هو المقاومة فحسب".