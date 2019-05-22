دراما رمضان زمان| الليل وآخره.. قصة حب في مواجهة المال والعائلة

عمل فني من طراز خاص، جمع بين القصة المميزة والأداء التمثيلي الرائع والموسيقى والغناء والصورة المميزين ليصبح مسلسل "الليل وآخره" واحدا من كلاسيكيات الدراما العربية التي ستظل خالدة لسنوات عديدة.

عرض المسلسل في شهر رمضان عام 2003، وتدور أحداثه حول عائلة المنشاوي وأخيهم الأكبر "رحيم المنشاوي" الرجل الصعيدي الذي يقع في حب "حسنات" المطربة بفرقة شعبية جوالة، وعندما قرر الزواج منها وعلم إخوته بذلك رفضوا حفاظا على اسم عائلتهم ومكانتهم الاجتماعية، فيقرر "رحيم المنشاوي" أن يحرمهم من ميراث أبيهم، معتقدا أنهم أخذوا حقهم بالحياة وبأنه من صنع تلك الثروة مع أبيه، لتتوالى الأحداث في صراع بين الإخوة في إطار قصة حب "حسنات" و "رحيم".

المسلسل من تأليف الكاتب محمد جلال عبد القوي، والذي قدم خلال مسيرته الفنية العديد من الأعمال الدرامية المميزة مثل "المال والبنون، حضرة المتهم أبي، سوق العصر، نصف ربيع الآخر" والعديد من الأعمال الأخرى، ومن إخراج رباب حسين.

وضم المسلسل عددا كبيرا من نجوم الفن على رأسهم "يحيى الفخراني، هدى سلطان" وبطولة "نيرمين الفقي، سعاد نصر، إبراهيم يسري، طارق لطفي، نهال عنبر".

وتضمن المسلسل على أغان حققت نجاحا كبيرا لدى المصريين، فأغنية تيتر البداية والنهاية غناها الفنان علي الحجار، والأغاني الداخلية بالمسلسل كانت من غناء المطربة مي فاروق، وكتب كلمات أغاني المسلسل الشاعر سيد حجاب ووضع الألحان والموسيقى التصويرية الموسيقار ياسر عبدالرحمن.