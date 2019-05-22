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أجيري يكشف أسباب ضم السعيد وسليمان

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محافظ الشرقية يستقبل وفدا من المستثمرين ورجال الأعمال النيجيريين

محافظ الشرقية يستقبل وفدا من المستثمرين ورجال الأعمال النيجيريين

الغرابلي يفتتح وحدة الغسيل الكلوي بـ"حميات مطروح" بتكلفة 2.5 مليون

الغرابلي يفتتح وحدة الغسيل الكلوي بـ"حميات مطروح" بتكلفة 2.5 مليون

حبس متهم وبراءة 7 من المتورطين في قضايا عنف واقتحام منشآت في المنيا

حبس متهم وبراءة 7 من المتورطين في قضايا عنف واقتحام منشآت في المنيا

حنان مطاوع تواصل تصوير "لمس أكتاف" بالبحر الأعظم

حنان مطاوع تواصل تصوير "لمس أكتاف" بالبحر الأعظم

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