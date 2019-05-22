وقعت الفنانة حلا شيحة، ضحية لمقلب "رامز في الشلال"، الذي يقدمه الفنان رامز جلال على شاشة "MBC مصر"، وقدمها "جلال" بقوله: "معانا فنانة الكامب باك اللي تحت بيتهم وقف كثير من الريجسترات، وفجأة اختفت ولبست الحجاب وقالت: ده أمر الله وقعدت في بيتها، ولما صحينا وفتحنا الإنستجرام لقيناها قلعت الحجاب ولما سألناها قالت: أنا فروتة وأناناس".

وأكمل: "اسمعي يا حلا يا شيحة مش عايزين صريخ، وخدي بالك بيتفرج علينا شباب وأطفال وبنات وأوعي تقولي ألفاظ قبيحة بدل ما أقلبك شريحة"، وتابع: "بتدور على الشوبينج من دلوقتي وعملت شهر العسل بتاعها في أمتنان"، وردت شيحة على المذيعة: "معملتش شهر عسل على فكرة".

وتدور فكرة "رامز في الشلال" حول إيهام الضحية بأنه من المقرر أن يصور إعلانا لصالح منتج من منتجات العصير، أو منتجات الشامبو أو الاشتراك في مسابقة رياضية، ليتعرض بعدها لمقلب.