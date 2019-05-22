فوض خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى رئيس المجلس الأعلى للجامعات السادة رؤساء الجامعات اتخاذ القرار المناسب بشأن انتظام عقد الامتحانات بجامعاتهم من عدمه غدا الخميس ٢٣ مايو، مراعاة لظروف الطقس شديد الحرارة، وذلك بما يتوافق وظروف كل جامعة.وكشف مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن الوزارة لم تصدر أي قرارات بشأن إلغاء أو تاجيل الامتحانات بالجامعات الحكومية والخاصة أو المعاهد التي تقع تحت مظلتها، غدا الخميس، بسبب موجة الطقس الحار الذي تشهده البلاد، نافيا ما تردد عبر "فيس بوك" عن تأجيلها.

وأوضح المصدر لـ"الوطن"، أن مثل هذه القرارات ترجع لمجلس إدارة الجامعات وفق ما تراه مناسبا لها من ظروف، مشيرا إلى أن الامتحانات منتظمة غدا في الجامعات، باستثناء الذين اتخذوا قرار التأجيل، لظروف الطقس الحار.وانتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي الفيس بوك، أخبار تفيد بتأجيل امتحانات الجامعات بسبب موجة الطقس الحار التي تشهدها البلاد اليوم وغدا وبعد غد.وكانت وزارة التربية والتعليم اصدرت قرارا صباح اليوم بتاجيل امتحانات طلاب الصف الاول الثانوي العام والدبلومات الفنية غدا، بسبب موجة الطقس الحار.