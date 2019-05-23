بالأسماء.. مصرع شخص وإصابة 8 في حادث تصادم على طريق جمصة بالدقهلية

لقى شخص مصرعه، وإصيب 8 آخرين، اليوم، فى حادث تصادم بين سيارتي ربع نقل وميكروباص على طريق "المنصورة - جمصة" أمام قرية "عصفور" وجرى نقل الضحايا إلى مستشفى بلقاس المركزي للعلاج.

تلقى اللواء محمد حجي مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد شرباش مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم على طريق" المنصورة -جمصة" أمام قرية عصفور مركز بلقاس ووجود حالة وفاة و8 مصابين.

انتقل ضباط مباحث المركز وسيارات الإسعاف إلي مكان الحادث، وبالفحص تبين تصادم سيارتين ربع نقل وميكروباص وجري نقل المصابين إلى المستشفى للعلاج. وقال مصدر طبي، إن الحادث أسفر عن وفاة "محمد فايق موسي" 27 سنة، نتيجة نزيف بالمخ، وإصابة كلا من محمد السيد، 32 سنة، وسمير فرج، 27 سنة، وأحمد إبراهيم، 30 سنة، ومحمد السيد، 28 سنة، وعادل حبش، 20 سنة، ومحمد هاني، 4 سنوات، وهاني بكر، 39 سنة، وعمر جمال، 25 سنة، بكدمات وجروح وكسور. وتحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.