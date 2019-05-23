شقة فيصل في الحلقة الـ18.. زوجة "زغللة" تدمن المخدرات

تستمر أحداث مسلسل "شقة فيصل" بطولة الفنان كريم محمود عبدالعزيز، الذي يُعرض على شاشة "MBC مصر"، في حلقته الـ18 حيث انتهت الحلقة السابقة عندما بدأ "ميزو" في تسجيل أولى أغانيه بعد أن عرفته الصحفية "شيماء" على أحد الشعراء لرفعها على يوتيوب.

وتبدأ الحلقة الـ18 برفع الأغاني على يوتيوب، ويستمر "زغللة" (أحمد فتحي) في الاتجار بالمخدرات حتى تدمن زوجته.

"شقة فيصل" بطولة كريم محمود عبدالعزيز، أيتن عامر، صلاح عبدالله، نسرين أمين، ومن إخراج شيرين عادل، وجرى الانتهاء من تصويره عام 2016، قبل رحيل الفنان وائل نور.