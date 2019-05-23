سرد الشاعر شوقي حجاب، موقف شعر خلاله أن الله عز وجل بجانبه، حيث إنه في أواخر السبعينات ذهب عند والدته بعد وفاة والده، وكان سعيدًا للغاية حيث أنه تزوج جديدًا وأنجب ابنه وكان يبلغ من العمر 3 سنوات، وقام بشراء عربية وشعر أنه مرتاح ماديا، رغم أنه لم يكن في جيبه سوى 79 جنيه فقط.

وأضاف "حجاب"، خلال حواره في برنامج "كلم ربنا"، الذي يقدمه الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، مدير تحرير جريدة "الوطن"، ويُذاع على راديو "9090"، أنه كان فاشلا في التعليم، ولكنه تخرج من معهد السينما، مستطردًا: "نزلت بالعربية البلد عند والدتي وحبيت اتمنظر بيها، قالتلي حط العربية بعيد عن البيت عشان متتحسدش".

وأشار إلى أنه أثناء توديعه لوالدته قبل مغادرته المنزل أعطى كل الأموال التي في جيبه لها، ومشي في طريقه بدون أي أموال، مضيفًا: "كنت خايف لعجلة تنام مني ولا حاجة، بس أول ما وصلت القاهرة الحمد لله ودخلت البيت لاقيت بريد جايلي بيقولي إن فيه دعوة من جمعية المؤلفين والملحنين، روحت عشان أشوفهم عاوزين اية لقيتهم بيكرموني وأدوني مبلغ 790 جنيه، حسيت إن الحسنة فعلا بعشر أمثالها".