مصرع شخصين وإصابة 4 في انقلاب سيارة على الطريق الزراعي بالقليوبية

لقي شخصان مصرعهما وأصيب 4 آخرين، اليوم، إثر حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق "مصر - إسكندرية" الزراعي اتجاه القاهرة أمام بلدة منطي التابعة لمدينة قليوب.

جرى نقل المصابين والمتوفيين لمستشفى قليوب والنيل، وتولت النيابة التحقيق.

تلقي اللواء رضا طبلية، مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء نبيل عدلي، مدير إدارة المرور بالقليوبية بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى تحمل لوحات معدنية رقم 4878 ق.ص، بسب اختلال عجلة القيادة واصطدامها بأشخاص أثناء وقوفهم علي جانبي الطريق أمام بلدة منطى التابعة لمدينة قليوب على طريق "مصر - إسكندرية" الزراعي اتجاه القاهرة.

وأسفر الحادث عن وفاه شخصين وإصابة 4 آخرين، جرى نقلهما إلى مستشفى قليوب العام والنيل، وتولت النيابة التحقيق.