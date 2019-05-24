أعلنت الفنانة مي عز الدين، انتهاءها من تصوير حلقات مسلسلها "البرنسيسة بيسة"، الذي يعرض خلال شهر رمضان الجاري.

وقالت مي، عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام": "أنا لسه مخلصة تصوير من يومين.. وتعبانة فوق الوصف".

وأوضحت أن هذا الإرهاق هو السبب في إغلاقها خاصية التعليقات عبر حسابها، بالإضافة إلى وجود عدد من الحسابات غير الحقيقية.

كما علقت على الانتقادات التي وُجهت إليها، بعدما أدت شخصيتين في مسلسلها، وقالت: "سعيدة بردود الأفعال الإيجابية، والسلبية على فكرة، لأن الاختلاف على شيء فحد ذاته نجاح يبين أنك معملتش حاجة معتادة ولا استسهلت وعملت حاجة عادية علشان تبقى في الأمان، ولا مرت مرور الكرام بدون ما حد يعلق عليها".

وتابعت: "19 سنة تمثيل لما مرة حاجة بنقدمها يختلف عليها الآراء والكل ميستوعبهاش ده إنجاز صعب جدًا، لأن صعب إرضاء كل الأذواق 19 سنة كاملين".

وواصلت: "مبسوطة بالناس اللي بتحب الشخصيتين وأخدوا عليهم مع الفرجة، وسعيدة بالناس اللي حابين مي أكتر في الأعمال الرومانسية وأوعدهم نعوضها في العمل الجاي".