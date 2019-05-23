شهدت الحلقة الـ17 من مسلسل "البرنسيسة بيسة"، اتصال مشرف دار المسنين الذي تقيم به "سكسكة" مي عز الدين، بـ"مرعي" حجاج عبدالعظيم، وتطلب منه استدعاء الشرطة لتنقذهم.

بينما اندهشت "بيسة" مي عز الدين، من تغير "شويكار" معها للأحسن، وتسبب الطعام الذي تقدمه إيمان السيد "سماح" خالة بيسة، في تسمم عدد من طلاب المدرسة، وهو ما تسبب في أحداث حالة من التوتر داخل المدرسة ومحاولة إسعاف الطلاب ومعاجلتهم في أسرع وقت.

كما بدأ "كاظم" أمير المصري، في تنفيذ خطته بإيقاع "بيسة" في حبه، ليسيطروا على نصيب "بيسة" في المدرسة، ويحاول التقرب لها وأخبارها أنه معجب بها.