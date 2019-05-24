أخبار ماتفوتكش| موعد عيد الفطر.. و"صهد الخميس" يشعل الحرائق

تستعرض "الوطن" أبرز الأحداث المنشورة عبر موقعها، على الصعيدين المحلي والدولي، خلال الـ24 ساعة الماضية:

4 يونيو موعد عيد الفطر.. والحسابات الفلكية تقطع بوجود الهلال

تعد رؤية هلال شهر شوال للعام الهجري الحالي 1440، وسائر الأشهر الهجرية في مصر وعدد من الدول الإسلامية، أساس ثبوت غرة الشهر القمري من عدمه، مع الاعتداد بالحسابات الفلكية التي يجريها علماء المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، التي تقطع بوجود الهلال الجديد ولا تضمن رؤيته.

وتشير إلى تحديد إمكانية رؤيته بعد غروب شمس يوم 29 من الشهر الهجري، أي يوم استطلاعه بالرؤية الشرعية الذي يوافق هذا العام يوم الإثنين 29 رمضان، 3 يونيو المقبل.

«صهد الخميس» يشعل الحرائق ويتسبب فى وفاة «3».. والحرارة تنخفض السبت

موجة طقس حارة ضربت القاهرة والمحافظات اليومين الماضيين، زادت من معاناة المصريين، خاصة من يضطرون لممارسة أعمالهم تحت أشعة الشمس الحارقة، وتسببت فى خسائر بالأرواح والممتلكات.

عاجل اندلاع حرائق ضخمة في إسرائيل

أجلت السلطات الإسرائيلية عشرات العائلات من منازلها في عدد من المناطق، إثر حرائق واسعة نجمت عن موجة حر تضرب المنطقة وتستمر حتى يوم الجمعة.

"الأرصاد": طقس الجمعة شديد الحرارة على القاهرة.. والعظمى 42 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا الجمعة طقس معتدل على السواحل الشمالية الغربية مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، شديد الحرارة على القاهرة، وباقي الأنحاء نهارا معتدل ليلا.

كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة تنشط على شمال البلاد وسيناء، تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق.

برقم الجلوس تعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة

اعتمد محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد، اليوم، نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2019 - 2018 بنسبة نجاح بلغت 81.2%.

البنك المركزي يثبت سعر الفائدة على الإيداع والإقراض

قررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي، اليوم، تثبيت سعر الفائدة على الجنيه عند نفس مستوياتها السابقة، التي تتمثل في 15.75% للإيداع و16.75% للإقراض، و17.25% للعملية الرئيسية والإقراض والخصم لدى البنك المركزي.

وفاة صاحب أشهر صورة على الجبهة خلال حرب أكتوبر في سوهاج

توفى البطل عبدالرحمن أحمد عبداللاه القاضي، بمسقط رأسه بمدينة المراغة شمال سوهاج، أمس، وهو أحد أبطال حرب أكتوبر 1973، صاحب أشهر صورة على الجبهة، ويظهر فيها ممسكا بسلاحه باليد اليمنى، رافعا علامة النصر بيده اليسرى، صارخا بأعلى صوته فرحا بعبور قناة السويس وما تحقق من نصر.

بالفيديو والصور رفع الأذان وإقامة الصلاة في كنيسة بالأقصر

في مشهد يدل على عمق وقوة العلاقات بين مسلمى وأقباط الأقصر، رفع أحد الأئمة بالأوقاف أذان المغرب في كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بقرية قمولا بمركز القرنة غربي الأقصر، على هامش حفل الإفطار السنوي، الذي تقيمة الكنيسة، بحضور المئات من القيادات الشعبية والتنفيذية وأبناء المحافظة.

تأييد حكم تغريم مدحت شلبي بتهمة الإساءة لمجلس إدارة الأهلي

قضت محكمة جنح مستأنف القاهرة الجديدة، برئاسة المستشار محمد رشاد، برفض استئناف الإعلامي مدحت شلبي على حكم إدانته في قضية سب وقذف مجلس إدارة النادي الأهلي، الذي أصدرته محكمة جنح القاهرة الجديدة.

على خطى يناير.. الأهلي يحدد 8 صفقات نارية لاستعادة الهيبة

يعيش النادي الأهلي، موسمًا صعبًا للغاية على صعيد الفريق الأول لكرة القدم، بعد خسارة لقبي دوري أبطال أفريقيا، والبطولة العربية "كأس زايد"، وبات تتويجه بلقب الدوري الممتاز محل شك، بعد تعادله مع الإسماعيلي بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما أمس الأربعاء، في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الثامنة عشر من بطولة الدوري، ليصل رصيد الأحمر للنقطة 74 في صدارة الدوري، وتتبقى له مباراتان أمام المقاولون العرب والزمالك على الترتيب، في حين يحل الزمالك ثالثًا بـ66 نقطة، وتتبقى له 5 مباريات.