قال حسين عبدالرحمن أبوصدام، نقيب الفلاحين، إن غرق المحاصيل في أسيوط رغم شكوى معظم المزارعين من نقص المياه ينبئ عن خلل جسيم في منظومة الري بمصر، لافتا إلى أن مئات المزراعين بحوض الجزيرة منشية همام مركز البداري بمحافظة أسيوط يشكون من غرق محاصيلهم وتعرضهم لخسائر كبيرة.

وأضاف أبوصدام أن مصر دخلت مرحلة الندرة المائية، ومع توجه مصر للتقشف المائي لا يعقل أن نرى هذا الاهمال، مطالباً بضرورة محاسبة المسؤول عن إهدار هذه المياه الغالية، وتعويض المتضررين.

وأوضح أن معظم المزارعين يشكون من نقص المياه، ويعزف أكثر مزارعي الأراضي الجديدة عن زراعة المحاصيل الصيفية، خوفا من هلاك المزروعات من قلة المياه.