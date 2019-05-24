ارتفع رأس المال السوقى للبورصة بقيمة 2.8 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع الماضى ليغلق عند مستوى 751.7 مليار جنيه.

ووفقاً للتقرير الأسبوعى للبورصة فقد بلغت القيمة الإجمالية المتداولة خلال الأسبوع الماضى نحو 3.1 مليار جنيه، فى حين بلغ إجمالى حجم التداول 390 مليون ورقة مالية نفذت أكثر من 69 ألف صفقة. وبلغت القيمة الإجمالية المتداولة بالبورصة خلال الأسبوع السابق له 3.1 مليار جنيه، فى حين بلغ حجم التداول 440 مليون ورقة مالية نفذت أكثر من 67 ألف صفقة.

وشكل تداول الأسهم 74.06٪ من القيمة الإجمالية المتداولة فى السوق الرئيسية، بينما استحوذت السندات على 25.94٪ المتبقية.

ووفقاً للتقرير فقد ارتفع المؤشر الرئيسى «إيجى إكس 30» إلى 13.776 نقطة، بنحو 0.86%، بينما تراجع مؤشر «إيجى إكس70» بنحو 0.88%، فيما صعد المؤشر «EGX30 capped» بنحو 1.54%، وانخفض مؤشر «إيجى إكس 100» بنحو 0.65%.

وبلغ حجم التداول داخل البورصة خلال تعاملات الأسبوع قبل الماضى نحو 3.1 مليار جنيه من خلال تداول 440 مليون ورقة منفذة على 67 ألف عملية مقارنة بإجمالى قيمة تداول بلغت 3 مليارات جنيه وكمية تداول بلغت 513 مليون ورقة منفذة على 69 ألف عملية خلال الأسبوع الماضى.

وخسرت البورصة خلال الأسبوع قبل الماضى نحو 17.1 مليار جنيه ليبلغ رأس المال السوقى لأسهم الشركات نحو 748.9 مليار جنيه، مقابل 766 مليار جنيه خلال الأسبوع السابق بانخفاض بلغ نسبته 2.2%.