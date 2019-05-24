قال المطرب السوري جورج وسوف، إنه أحيا 10 حفلات في الولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدًا: "طول ما ربنا مديني نفس وقوة إني أغني هفضل أغني لحبايبي".

ورد "سلطان الطرب"، خلال حواره مع الإعلامية عائشة عثمان، مقدمة برنامج "عايشة شو"، عبر شاشة "النهار"، على شخص طالبه بالاعتزال بسبب تكرر الوعكات الصحية التي تعرض لها مع تقدم عمره، قائلًا: "معلش، واحد قالها قبل كده، لكن من حبه فيّ، كتر خيره".

ورجحت مقدمة البرنامج أن يكون هذا الشخص هو المطرب اللبناني وائل جسار، ليرد عليها "أبو وديع"، قائلًا: "معرفوش".

لترد عليه مقدمة البرنامج، قائلةً: "كان بيغني أغانيك في بداياته"، وقال "وسوف": "وأنا مالي يا أختي، في ناس عقلها صغير حبيبتي، لازم يتعلموا يكونوا متواضعين وميجيبوش سيرة الأقدم منهم واللي علموهم".

وكان وائل جسار قد اعتذر لجورج وسوف خلال استضافته ببرنامج "تحت السيطرة"، عبر شاشة "النهار"، بعدما طالبه بالاعتزال حفاظا على تاريخه الفني.