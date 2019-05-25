تبدأ أحداث الحلقة الـ21 من مسلسل قابيل، بوصول الضابط طارق "محمد ممدوح" إلى آخر سماسرة الإسكندرية المعلم بحر، وهو نفسه الذي استأجر منه آدم "محمد فراج" وسما "أمينة خليل" إحدى الشقق عنده بالعمارة، وبسؤال طارق ومواجهته بصورة آدم ينفي أنه رآه من قبل.

ومع استمرار آدم وسما في البحث عن شقة أخرى يقيمان بها بالإسكندرية لحين الهروب خارج البلاد، يذهبان إلى عمر "علي قاسم" صديق آدم ليطلبا منه أن يساعدهما في العثور على مكان للإيجار، إلا أنه يخبرهما أنه لن يوافق أي مالك عقار على إيجار الشقة إلا لاثنين بينهما عقد زواج، لذلك يقترح على آدم وسما الزواج، إلا أن الأخيرة ترفض هذا الاقتراح تمامًا.

وأثناء تفكير ومناقشات تدور بين آدم وسما يخبرها أنه ليس هناك حل إلا الزواج حتى يتمكنا من العثور على شقة، ويؤكد لها أن الأمر سيكون صوريًا وليس هناك داعي للقلق.

وبعد الاطلاع على نتيجة الطب الشرعي بشأن الجثة التي وجدها الضابط عبد الرحمن "علي الطيب" والضابط عادل "تامر نبيل" يتضح أن الجثة لسيدة في منتصف الثلاثينيات، وسبب الوفاة نتيجة كسر في الجمجمة نتيجة آلة حادة ووقت الوفاة منذ 20 سنة، فيتذكر عبدالرحمن أن والدة سما توفيت هي أيضًا منذ 20 سنة ومن هنا يحاول ربط تفاصيل القضية ببعضها.

ويضطر طارق الانتقال من الشقة التي يقيم بها في الإسكندرية إلى شقة أخرى بعدما صادف أحد زملائه في الشارع وخاف أن يفتضح أمره، فيتصل بصديقته القديمة مي "فاطمة ناصر" ويطلب منها أن تساعده في العثور على شقة أخرى للإيجار لحين انتهاء مهمته فتستجيب الأخيرة لطلبه وتقرر أن تساعده.

وبعد موافقة سما على قرار الزواج من آدم يحضر لهما عمر المأذون والشهود لإتمام عقد القران، وفي نفس الشارع الذي يتواجد به آدم وسما عند المأذون، يأتي طارق لينتقل في شقته الجديدة ليصادف وجود سما خلفه على بعد أمتار دون أن يراها.

وتنتهي الحلقة بإتمام عقد الزواج بين آدم وسما لينتقلا على إثره في البحث عن شقة جديدة يقيما بها دون مضايقات.