تستعرض "الوطن" أبرز الأحداث المختلفة المنشورة عبر موقعها، على الصعيدين المحلي والدولي، خلال الـ24 ساعة الماضية:

عواصف ترابية تضرب الوادي الجديد.. ورفع درجة الاستعداد القصوى

ضربت عواصف ترابية شديدة محملة بالهواء الساخن، مساء أمس الجمعة، محافظة الوادى الجديد، وحجبت الرؤية على الطرق السريعة.

السيسي يتفقد عددا من المواقع الإنشائية بالعاصمة الإدارية الجديدة

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ظهر اليوم، عددا من المواقع الإنشائية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

"الكسب غير المشروع" يرفع اسم حبيب العادلي من قائمة المتحفظ على أموالهم

قالت مصادر قضائية، إن جهاز الكسب غير المشروع في وزارة العدل، قرر رفع اسم وزير الداخلية الأسبق اللواء حبيب العادلي من قائمة الممنوعين من التصرف بالأموال بناءً على الطلب الذي سبق وأن تقدم به بعد حصوله على حكم نهائي غير قابل للطعن بالبراءة من تهمة الكسب غير المشروع.

نجل الفنان محمد نجم: والدي في غيبوبة.. "ادعوله بكثافة"

قال ابن الفنان محمد نجم "شريف" لـ"الوطن"، إن والده مازال في غيبوبة ولا يوجد تقدم في حالته الصحية، وبدأ يطلب من كل الناس عبر "السوشيال ميديا" الدعاء له بكثافة، أملًا أن يخرج من هذه الأزمة.

إطلاق نار في محيط مسجد بولاية فلوريدا الأمريكية

أفادت قناة "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل لها بوجود إطلاق نار في محيط مسجد بولاية فلوريدا الأمريكية.

تعاقد بين "المتحدة" و"الوطنية للإعلام" لإتاحة أرشيف ماسبيرو على "watch it"

وقَّعت اليوم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة تامر مرسي، المالكة لمجموعة إعلام المصريين ومجموعة دي ميديا الإعلامية، بروتوكولا جديدا مع الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة حسين زين، في إطار الحفاظ على المحتوى المصري سواء ما تم إنتاجه سابقا أو حاليا من التليفزيون المصري ويمتلك حقوقه الرقمية.

«الأرصاد»: انكسار الموجة الحارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 36

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد طقس اليوم انكساراً فى «الموجة الحارة» بانخفاض الحرارة 6 درجات، وتصل العظمى بالقاهرة إلى 36 درجة، على أن تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالاً، والرياح المعتدلة تنشط أحياناً. وأشاروا، فى بيان أمس، إلى أن هناك انخفاضاً ملحوظاً فى درجات الحرارة شمالاً ليسود طقس لطيف على السواحل الشمالية، حار على الوجه البحرى والقاهرة، شديد الحرارة على باقى الأنحاء نهاراً، لطيف ليلاً.

رسميا.. استبعاد صلاح من جائزة الأفضل في إنجلترا وصراع سداسي على اللقب

أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين الإنجليزية، عن القائمة النهائية للمرشحين لجائزة أفضل لاعب في الموسم، والتي تكون من 6 لاعبين، لم يتواجد بينهم الدولي محمد صلاح، جناح نادي ليفربول.

مفاجآة.. تايم سبورت تذيع مباراة الزمالك في نهائي أفريقيا مجانًا

يدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مواجهة مرتقبة أمام فريق نهضة بركان المغربي، في نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية، والمقرر لها يوم الأحد المقبل على استاد الجيش ببرج العرب.

أحمد الشيْخ يُغادر مران الأهلي للإصابة

غادر أحمد الشيخ، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مران الفريق الجماعي مساء اليوم، الجمعة، متأثرًا بإصابته في القدم.