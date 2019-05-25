وجه الدكتور علاء عثمان، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، إلى سرعة إصدار نتائج التحاليل المعملية في المواعيد المحددة لها والمتابعة المستمرة مع معامل الشركة القابضة لمياه الشرب حرصًا على الحصول على كوب ماء آمن للمواطن.

وشدد عثمان، خلال زيارته إلى المعامل الرئيسية بأبي الدردار، على أهمية معايرة الأجهزة المعملية حرصا على الوصول لأدق النتائج.

وتفقد خلال الزيارة، جميع أقسام المعامل، وهم معمل البكتريولوجي أغذية ومعامل "الميديا، المتفرقات، السموم، المعادن الثقيلة، المخلفات الصناعية، الأغذيه النباتية، الزيوت والدهون، والألبان ومنتجاتها" وأيضا غرفة حفظ المجمدات وغرفة حفظ الأغذية.

كما تابع وكيل الصحة بالإسكندرية، سير العمل والتزام العاملين، وناقش العاملين حول المعوقات التي تواجههم في أداء عملهم.