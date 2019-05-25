أعلنت مديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر أن نسبة نجاح نتيجة امتحان الصف الأول الثانوي الفندقى 59% ويمثلون 59 طالبًا ناجحًا من إجمالي 95، وذلك بعد إعادة تصحيح أوراق الإجابة من قبل اللجنة المشكلة.

وفي ذات السياق، أشاد كمال سليمان، رئيس مجلس أمناء محافظة البحر الأحمر، بإدارة الغردقة التعليمية، ومديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر، برئاسة نورا فاضل وكيل التربية والتعليم، والتي قررت تشكيل لجنة لإعادة تصحيح أوراق الإجابة بعد إعلانها من قبل المدرسة بدون اعتمادها من الإدارة بنسبة نجاح 29%.

وكانت إدارة مدرسة جمال نظيم الفندقية، قد أعلنت نتيجة الصف الأول الثانوي دون أن تعتمد من الإدارة أو المديرية، حيث بلغ عدد الناجحين 28 طالبًا من إجمالي 95 طالبا، بنسبة نجاح 29%.

وسلمت إدارة المدرسة الشهادات معتمدة للطلاب وتجمع عدد كبير من أولياء أمور طلاب مدرسة جمال نظيم الفندقية أمام مديرية التربية والتعليم وإدارة الغردقة التعليمة للتقدم بشكاوى بعد رسوب أغلب طلاب الصف الأول بعد أن أعلنت المدرسة النتيجة.

وشكلت وكيل تعليم البحر الأحمر، لجنة فنية من مسؤولي إدارة التعليم الفني لمراجعة أوراق الإجابة وتأجيل إعلان النتيجة لحين التحقق منها واعتمادها.