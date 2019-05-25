شهدت أحداث الحلقة العشرون من العمل الدارامي "بركة"، بطولة الفنان عمرو سعد، العديد من الأحداث خلال إذاعته عبر قناة cbc.

ودارت أحداث الحلقة حول حصول العصابة على الفيديوهات الخاصة بهم من جهاز الكمبيوتر التابع لبركة، بمساعدة أحد مهندسي الكمبيوتر والدكتور المشرف على برنامج بركة وقت دراسته بالجامعة.

وبعدما أن استولت العصابة على الفيديوهات، توجهت إلى منزل عمرو سعد للتخلص من حياته هو وعائلته محاولين منعه الهرب في آخر لحظة.

العمل الدرامي بطولة عمرو سعد، مع مشاركة كل من كمال أبورية، هالة صدقي، هنادي مهنا، رنا رئيس، عبدالرحمن أبو زهرة، رياض الخولي، إنعام سالوسة، صلاح عبدالله، المسلسل من تأليف محمد الشواف، وإخراج محمود كريم.

وتدور أحداث المسلسل في سياق درامي، إذ يُجسد عمرو سعد شخصية ذات أصول صعيدية، يرعى مصالح الصعايدة المغتربين من أهل قريته في القاهرة، ويوفر لهم فرص عمل ويدعمهم لحين استقرار أوضاعهم في العاصمة، إلا أنه عن طريق الصدفة يجد نفسه مطاردًا ومهددًا، ويتورط في مشكلات كثيرة، لا يسانده فيها إلا والدته وابنة الجيران التي تحبه.