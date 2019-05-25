تبدأ أحداث الحلقة الـ22 من مسلسل قابيل باسترجاع سما "أمينة خليل" ذكريات تعارفها بآدم "محمد فراج"، حيث كانت أول مقابلة تجمعهما في عيادة آدم عندما ذهبت له سما باسم مستعار "شريفة العبد" لتبدأ رحلة العلاج من الإدمان.

واستمرارًا للتهيؤات التي تطارد الضابط طارق "محمد ممدوح"؛ يتخيل شبح زوجته المتوفية سارة "روزالين البيه" ويخبرها أنه تقدم كثيرًا في قضية قابيل لتخبره الأخيرة أنها قلقة بشأن ذلك.

وبعد إتمام زواج آدم وسما ينتقلا لإيجار شقة بمنزل صديقه عمر "علي قاسم"، وتصر والدة عمر "عارفة عبدالرسول" أن تتعرف عليهما وتزورهما بالشقة قبل أن تمضي عقد إيجار الشقة.

يستقبل طارق اتصال من عبدالرحمن "علي الطيب" يخبره أن آدم قام بسحب أموال من الفيزا كارد مرة أخرى من منطقة الشاطبي، ليفاجأ طارق أنه في نفس عنوان العمارة التي يقيم بها.

ويستمر آدم في تذكر خيانة زوجته سلمى "بسنت شوقي" مع رؤوف "هشام الشاذلي"، والتي جاءت له فرصة أن ينتقم منها بعدما تتبعها ووجدها في شقة رؤوف، لكنه يتراجع على آخر لحظة.

ويظهر آدم على طريق الساحل وراء عددًا من تجار المخدرات بحثًا عن مخدر "البودرة"، وفي الوقت ذاته يتصل عبدالرحمن بطارق مرة أخرى ليخبره أن آدم قام بعملية سحب من بنزينة على طريق الساحل لينتقل الأخير إلى هناك على الفور.

وتنتهي الحلقة بتتبع طارق خط سير آدم بمنطقة تجار المخدرات متخفيًا في شخصية مدمن مخدرات، ليكتشف أحد التجار أمره ويشك أنه من أفراد الشرطة، وأثناء ملاحقة التاجر الذي اشترى منه آدم مخدر البودرة ينصب لطارق كمينًا.