شهدت أحداث الحلقة 21 من مسلسل "السهام المارقة"، تطورا كبيرا في أحداثه، حيث اعترف "حذيفة"، الذي يجسد دوره الفنان هاني عادل لزوجته الأولى بزواجه من "أم أبي"، التي تجسد دورها الفنانة عائشة بن أحمد، ويحاول إقناعها بالاستمرار والرضا بالأمر الواقع، ويحاول التوفيق بين الزوجتين.

يحاول "طلحة"، الذي يجسد دوره الفنان وليد فواز، التقرب من "مريم" التي تجسد دورها الفنان شيري عادل، بعدما حرصت على مساعدته والزواج منه، بعدما تعرض لإصابة جعلته يفقد قدميه.

يبدأ "عمار"، الذي يجسد دوره الفنان شريف سلامة، بتجميع عددا من عناصر المقاومة، لإعادة تشكيلها من جديد، وإسقاط أرض الخلافة وحكامها.