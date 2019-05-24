شهدت أحداث الحلقة التاسعة عشر عددا من الأحداث الشيقة، حيث يظل "عمار" الذي يجسد دوره الفنان شريف سلامة، متأثرا بمقتل زوجته أمام عينيه، التي تأتي له بأحلامه، ويظل يحلم بأنه يُقتل بسبب صمته على مقتل زوجته، من أجل إطاعة أوامر الجماعة المتطرفة.

يبدأ "عمار" بالبحث عن مخدر لدى تجار المخدرات دله عليه أحد المهربين المسجونين حتى يستطيع النوم.

ويبدأ "حذيفة"، الذي يجسد دوره الفنان هاني عادل، بالتقرب من "أم أبي" التي تجسد دورها الفنانة عائشة بن أحمد، وذلك بعدما ساعدته في تحرير زوجته من يد "أبو أنس" الذي اتخذها جارية له.