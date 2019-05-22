شهدت الحلقة السابعة عشرة من مسلسل السهام المارقة عددا من التطورات، حيث حاول "حذيفة" والذي يجسد دوره الفنان هاني عادل التقرب مرة أخرى من زوجته "أم أبي" والتي تجسد دورها الفنانة عائشة بن أحمد، بعدما علمت بأمر زوجته قبل الانضمام إلى الجماعة.

يظل "عمار" والذي يجسد دوره الفنان شريف سلامة متأثرا بمقتل زوجته، ويبدأ في التفكير بالهروب من أرض الخلافة، بعد قتل زوجته أمام عينيه.

تحاول "علا" زوجة "حذيفة" الأولى التهرب من "أبو أنس" أحد قيادات الجماعة بعدما اشتراها كجارية قبل أن يشتريها "حذيفة".

يعمل "حذيفة" على تهريب "علا" من منزل "أبو أنس"، ويحاول ذلك من خلال عمل خطة معها.

تضغط "أم أبي" على "مريم" والتي تجسد دورها الفنانة شيري عادل، من أجل أن تتزوج، وذلك للتخلص من مصاريفها، وتحاول الأخيرة الرفض ولكنها تفشل في ذلك.