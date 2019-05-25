شهدت أحداث الحلقة العشرين من مسلسل السهام المارقة تطورات شيقة، حيث حاول "حذيفة" والذي يجسد دوره الفنان هاني عادل، مصالحة "أم أبي" والتي تجسد دورها الفنانة عائشة بن أحمد، وذلك بعدما ساعدته في تحرير زوجته من يد "أبو أنس" الذي اتخذها جارية له.

يعمل "عمار" والذي يجسد دوره الفنان شريف سلامة على توصيل رسالة لأحد السجناء بعد إعدامه، والذي ساعده كثيرا في اكتشاف نفسه، والرجوع عن قراره في الاستمرار مع الجماعة، ويفكر في الانتحار، ويبدأ بعمل شعارات "يسقط الخوارج" داخل منزله، ويبدأ بنشرها في كافة أرجاء المدينة، ويصبح أحد عناصر المقاومة.

تتزوج "مريم" والتي تجسد دورها الفنانة شيري عادل من "طلحة" والذي يجسد دوره الفنان وليد فواز، وتعمل على مساعدته على النهوض من إصابته مرة أخرى.