دارت أحداث الحلقة الثامنة عشر من مسلسل "السهام المارقة"، حول عدد من الأحداث حيث حرصت "مريم" التي تجسد دورها الفنانة شيري عادل على زيارة "طلحة" والذي يجسد دوره الفنان وليد فواز، وذلك بعد إصابته واضطر الأطباء لبتر قدميه، وكانت "مريم" جارية عنده قبل أن تعتنق الإسلام، وتسأله حول الزواج منها مرة أخرى بعدما رفضته.

يظل "عمار"، الذي يجسد دوره الفنان شريف سلامة، متأثرا بمقتل زوجته أمام عينيه على يد الجماعة المتطرفة، ويفكر جديا في ترك الجماعة.

يعمل "حذيفة" والذي يجسد دوره الفنان هاني عادل على محاولة تهريب زوجته من عند "أبو أنس"، بعدما أخذها جارية له بعدما قُبض عليها كأسيرة، والتي تعتنق الإسلام للهروب من سجنه.