جمال بخيت يروي لـ "الخطيب" مناجاته إلى الله بعد ضياعه في الصحراء

سرد الشاعر جمال بخيت، موقف شعر خلاله أن الله -عز وجل - بجانبه، قائلا إنه مر بتجربة صعبة عندما كان صحفيا شابا بمجلة "صباح الخير" وجاءت دعوته لرحلة إلى الصحراء الشرقية لتغطية ما يسمى الآن بمحمية جبل علبة.

وأضاف "بخيت"، خلال حواره في برنامج "كلم ربنا"، الذي يقدمه الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، مدير تحرير جريدة "الوطن"، ويُذاع على راديو "9090": "كان معانا دليل من أبناء المنطقة وكان لازم ندخل الصحراء، وكنا في موقع وهنتحرك لموقع تاني واكتشفنا عطلا بإحدى السيارات يمنعها من الحركة، ومكنش معانا أي وسيلة اتصال غير جهاز لاسلكي مداه لا يتعدى 4 كيلومترات ومكنش فيه لا مياه ولا طعام، ثم فوجئنا إن العربية التانية باظ فيها الجزء الواصل بين تانك البنزين والموتور".

وتابع: "وأخدنا يوم ونص وقطعناها مسافة سيرا إلى أن وصلنا للأسفلت، وأصبح الوصول للأسفلت لحظة فرح وانتصار ولقاء بالحياة".

وعن مناجاته إلى الله، قال إنه: "مكنش فيه قدامنا غير ربنا، وكان ربنا له حكمة عشان تاخد بالك إن الرحمة لو مش من عنده مش هتبقى موجودة، وكلمت ربنا وقلت يارب أيا كان اللي هيحصلنا إعمله، وكانت أكثر اللحظات أمانا لأنك بين إيديه وكان شعور ولحظة لا يمكن أن تنسى، وكان هو النجاة لكامل البعثة وما زال عملها قائم إلى الآن".