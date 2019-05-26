خوفو ومباراة برشلونة ضد فالنسيا.. أبرز ما بحث عنه المصريون على جوجل

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سفينة خوفو

احتفل محرك البحث العملاق "جوجل" بالذكرى الـ65 لاكتشاف سفينة خوفو، والموجودة في متحف مركب خوفو أو متحف مركب الجيزة الشمسي وأعيد بناءه 1985م.

وسفينة خوفو المعاد تجميعها في 1968، فُكّكتْ حول المناسك الجنائزية إلى 1224 قطعة صغيرة، قبل أن تُدْفَن قُرْب الأهرامِ في حفرة المركب.

وخوفو هو اسم الولادة للفرعون المصري القديم، الذي حكم في عهد الأسرة الرابعة من عصر الدولة القديمة، قرابة 2580 قبل الميلاد، ويُعزى إليه بناء الهرم الأكبر على هضبة الجيزة لتكون مقبرة له، ويعتبر أحد عجائب الدنيا السبع في العالم القديم.

جوجل يحتفل بالذكرى الـ65 لاكتشاف سفينة "خوفو"

برشلونة ضد فالنسيا

توج فالنسيا بـ كأس ملك إسبانيا، وذلك عقب تحقيقه مفاجأة مدوية بإسقاط برشلونة بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعت كلا الفريقين، مساء اليوم، السبت على ستاد بينتو فيامارين.

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بالفيديو انتكاسة جديدة لبرشلونة.. فالنسيا يتوج بكأس ملك إسبانيا

مسلسل حكايتي الحلقة الـ20

تشهد الحلقة 20 من مسلسل "حكايتي" الذي يذاع خلال شهر رمضان المبارك عبر فضائية "CBC"، نجاح داليدا في الفوز بلقب أفضل مصممة في مهرجان الموضة، وتصدم فريدة عسل بشدة بعد فوز داليدا، ويذهب علي لأمه يطلب موافقتها علي زواجه من داليدا ولكنها ترفض بشدة.

ويذهب سليمان احمد بدير للقاء سليم جمال عبد الناصر حيث يهدده إذا لم يذهب ابنه حسام إلى النيابة ليغير أقوله للإفراج عن ابنه أدهم، سيقتلهم جميعًا.

"حكايتي" من تأليف محمد عبدالمعطي، وإخراج أحمد سمير فرج، وبطولة ياسمين صبري، فاء عامر، إدوارد، أحمد صلاح حسنى، أحمد حاتم، أحمد بدير، وإنتاج سينرجي.

حكايتي الحلقة 20: داليدا تفوز في مهرجان الموضة.. وعلي يطلب منها الزواج