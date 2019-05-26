انتهى قسم طب وجراحة العين بكلية الطب جامعة الإسكندرية، بالتعاون مع إحدى شركات صناعة الأدوية، اليوم، من تنظيم ورشة عمل لتدريب 208 من شباب الأطباء على المهارات الأساسية والمتقدمة لجراحات العيون، والتي استمرت لـ9 أيام.

وقال الدكتور أحمد المصري، رئيس قسم العيون بكلية الطب، إنه جرى التدريب خلال الورشة على أيدي عدد من أساتذة قسم طب وجراحة العيون بتقديم محاضرات نظرية، وتدريب عملي على المهارات الجراحية لـ 40 طبيبا على عمليات إزالة المياه البيضاء، و8 أطباء على جراحة زرع القرنية الجزئي.

وأضاف أنه جرى تدريب 160 طبيبا على تقنيات تصحيح عيوب الإبصار بالليزك باستخدام عيون صناعية تحاكي العين البشرية في الأبعاد وسمك القرنية، ويجري إحداث بعض التأثيرات بها لتطابق أمراض العيون الحقيقية من خلال معمل متنقل "wet lab" يضم جميع الإمكانيات الموجودة داخل حجرة العمليات.