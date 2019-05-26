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أفريقيا تنتظر الزمالك بطلاً

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مهرجان "يوم أفريقيا": إفطار ومسابقة رسم وعروض فلكلورية

مهرجان "يوم أفريقيا": إفطار ومسابقة رسم وعروض فلكلورية

رامي عياش: "أغاني المهرجانات هتاخد فترتها وتموت"

رامي عياش: "أغاني المهرجانات هتاخد فترتها وتموت"

"تموين الدقهلية" تحدد طريقة صرف الدقيق للمخابز خلال العيد

"تموين الدقهلية" تحدد طريقة صرف الدقيق للمخابز خلال العيد

اليمين يتصدر في فرنسا ويتراجع بهولندا في انتخابات البرلمان الأوروبي

اليمين يتصدر في فرنسا ويتراجع بهولندا في انتخابات البرلمان الأوروبي

"الأوقاف": مد ملتقى الفكر الإسلامي ومعرض الكتاب بالحسين إلى الخميس

"الأوقاف": مد ملتقى الفكر الإسلامي ومعرض الكتاب بالحسين إلى الخميس

الثلاثاء.. الكعبة المشرفة على موعد مع ظاهرة فلكية فريدة من نوعها

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"شيخ الحارة" يتصدر عناوين الصحف العربية.. استقالة وورطة وعمرة

"شيخ الحارة" يتصدر عناوين الصحف العربية.. استقالة وورطة وعمرة

من الإيقاف إلى الحرم المكي..

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خلافات زوجية بسبب «الشخير».. وعيادة بالإسكندرية تحل مشاكل الأزواج

خلافات زوجية بسبب «الشخير».. وعيادة بالإسكندرية تحل مشاكل الأزواج

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