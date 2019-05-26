أدى طلاب الصف الأول الثانوى، صباح اليوم، امتحان مادة الرياضيات، الذى استمر لمدة ساعتين ونصف الساعة، دون حدوث مشاكل تكنولوجية خاصة باتصال «التابلت» بمنصة الامتحانات، أو وقوع السيستم، حيث تمكن طلاب 1700 مدرسة مكتملة البنية التكنولوجية من أداء الامتحان إلكترونياً، بينما أدى طلاب 500 مدرسة الامتحان ورقياً طبقاً لما هو متبع فى الامتحانات الماضية.

واشتكى بعض الطلاب من صعوبة التعامل مع «التابلت» فى حل أسئلة مادة الرياضيات، خاصة التعامل مع الرسوم البيانية، التى لم يتمكنوا من التعامل معها بواسطة قلم التابلت، الذى مثل صعوبة لعدد كبير من الطلاب طوال مدة الامتحان، بجانب صعوبة بعض الأسئلة التى تحتاج إلى وقت أطول من المحدد للانتهاء من الإجابة عليها.

وقامت بعض صفحات السوشيال ميديا بتسريب أجزاء من امتحان الرياضيات أثناء وجود الطلاب فى اللجان، وعرضت الإجابات النموذجية لها، وشهدت تلك الصفحات تفاعلاً كبيراً من قبل أولياء الأمور الذين طالبوا المسئولين عن تلك الصفحات بوضع الإجابات مكتملة و«على بعضها».

وأكد أولياء أمور، لـ«الوطن»، أن الامتحانات لم تشهد مشاكل تقنية، وأن أبناءهم تمكنوا من الاتصال بمنصة الامتحانات دون مشاكل. وأضافوا أن الأسئلة شهدت صعوبة فى كثير من أجزائها، بالإضافة لاحتياجها إلى وقت إضافى من أجل الانتهاء من حلها، فى ظل صعوبة تعامل الطلاب مع قلم التابلت.

وتباينت ردود فعل الطلاب فى محافظات مصر، حول مستوى امتحان الرياضيات، وصعوبة التعامل معه «تكنولوجياً».

ففى الإسكندرية أدى 43 ألف طالب وطالبة من الصف الأول الثانوى امتحان مادة الرياضيات بنظام التابلت فى 94 مدرسة بينما جرى الامتحان ورقياً فى 15 مدرسة أخرى، وسط هدوء تام فى اللجان بعد توقف الامتحانات لمدة 3 أيام، واشتكى الطلاب من صعوبة الرسم البيانى على التابلت لعدم قدرتهم على التحكم فى القلم والرسم كما كان يحدث فى النظام الورقى، وقال محمود عبدالفتاح، طالب بمدرسة جمال عبدالناصر، إن الرسم البيانى يعتبر نظاماً إبداعياً لا يتماشى مع النظام الإلكترونى بسبب صعوبة الرسم لعدم وجود مسطرة، بجانب تلف «قلم التابلت» لديه ولدى العديد من الطلاب، مطالباً الوزارة بمراعاة الطلاب فى الامتحان والعمل على حل المشكلة فى الامتحانات المقبلة.

تسريب أسئلة عبر "السوشيال ميديا".. وإجراء الامتحان ورقياً فى 15 مدرسة بالإسكندرية.. و77% من مدارس القليوبية تمتحن بـ"التابلت"

مصطفى العجمى، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، أكد أن عدد المدارس التى أدت امتحان الرياضيات بنظام التابلت ارتفع إلى 94 مدرسة بزيادة مدرسة عن الرقم الذى حققته المديرية فى الامتحانين السابقين. وأضاف أن غرفة العمليات تلقت شكاوى الطلاب من قبل اللجان التى شكلت لمتابعة الامتحانات بكل مدرسة، وتلخصت فى صعوبة تنفيذ الرسم البيانى، وعليه تم التواصل مع الوزارة التى أكدت مراعاة الأمر فى التصحيح، ليتم نقل المعلومة إلى الطلاب لطمأنتهم.

وفى القليوبية بلغ عدد المدارس التى أدى طلابها الامتحان على جهاز التابلت 100 مدرسة، بنسبة وصلت إلى 77%، من إجمالى مدارس المحافظة، فيما بلغ عدد المدارس التى أدى طلابها الامتحان ورقياً 30 مدرسة، وجاءت إدارة العبور التعليمية على رأس الإدارات التى أدى الطلاب الامتحان فيها على جهاز التابلت، وأعلنت مديرية التربية والتعليم العمل على تدارك المشاكل بالمدارس المتبقية على أن تصبح نسبة امتحان الطلاب بمدارس المحافظة للصف الأول الثانوى 100%، وذلك من خلال التنسيق مع مراكز التطوير التكنولوجى بالإدارات المختلفة.

طلاب 23 مدرسة امتحنوا على الورق بقنا.. و"أدبى الأزهر" يؤدى امتحانى "الفقه والمنطق".. وصفحات "فيس بوك" تتداول الأسئلة بعد 25 دقيقة من بدء اللجان

ولم يتمكن طلاب مدرسة «سانت كاترين الثانوية» بجنوب سيناء من الدخول على «السيستم» لأداء الامتحان وجرى تسليمهم الامتحان الورقى المعد مسبقاً، ليرتفع إجمالى المدارس التى يمتحن فيها الطلاب ورقياً إلى ٣ مدارس، بينما يؤدى طلاب ١٤ مدرسة ثانوى على مستوى كل الإدارات التعليمية امتحانهم إلكترونياً، وأكد طلاب مدرسة الزهور الثانوية أن امتحان الرياضيات كان فى مستوى الطالب المتوسط.

وقال الدكتور صبرى خالد، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، إن طلاب 54 مدرسة ثانوية عامة أدوا امتحانات الصف الأول الثانوى لمادة (الرياضيات) عبر المنصة التعليمية الإلكترونية باستخدام التابلت، وإن طلاب 23 مدرسة امتحنوا ورقياً بسبب مشكلات فنية وليست فى «السيستم»، وتابع أن غرفة العمليات لم تتلقّ أى شكاوى من الطلاب وأولياء الأمور، لافتاً إلى أن الامتحانات تسير بشكل جيد ولا توجد مشاكل بها.

وفى أسيوط، أكد صلاح فتحى، وكيل وزرة التربية والتعليم، أن جميع المدارس أدت الامتحان بالتابلت عدا مدرستين فى إدارة منفلوط لأسباب تقنية، وأشار إلى أن 21 ألفاً و307 طلاب أدوا امتحانات الصف الأول الثانوى فى 105 مدارس على مستوى المحافظة فى امتحانات الفصل الدراسى الثانى.

وفى البحيرة، بلغت نسبة الأداء الإلكترونى لامتحان الرياضيات 87.1%. من إجمالى عدد الطلاب المنتظمين المتقدمين لأداء الامتحان والبالغ عددهم 24413 طالباً وطالبة أدوا الامتحانات بعدد 100 مدرسة، حيث بلغت نسبة المدارس المستهدفة إلكترونياً 100%، بإجمالى 87 مدرسة شهدت أداء الامتحان إلكترونياً و13 مدرسة جرى أداء الامتحان بها ورقياً، مشيراً إلى استعداد المدارس لامتحان الفترة المسائية لطلاب المدارس الخاصة خلال الفترة من الساعة الواحدة ظهراً وحتى الثالثة والنصف عصراً. وشدد محمد سعد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، على الالتزام بكل التعليمات والقوانين المنظمة لإجراء الامتحانات بتوفير كل التجهيزات وسبل الراحة للطلاب والملاحظين لأداء الامتحان بسهولة ويسر.

وأعلنت غرفة العمليات والمتابعة بمحافظة الغربية عن عدم تلقى أى شكاوى من الطلاب وأولياء الأمور عقب انتهائهم من أداء امتحانات مادة الرياضيات على مستوى لجان 124 مدرسة فى عشر إدارات تعليمية، وأشار المحاسب محمد فاروق وكيل وزارة التربية والتعليم إلى أنه باشر سير وانتظام أداء الآلاف من الطلاب للامتحانات على السيستم الإلكترونى المتصل بقطاع الوزارة.

وأدى طلاب القسم الأدبى بالثانوية الأزهرية، اليوم، امتحانى مادتى الفقه والمنطق، وزار الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر، عدداً من لجان الامتحانات للاطمئنان على انضباط الامتحانات، والالتزام بكل التعليمات التى تضمن عدم وجود أى حالة غش، مثل منع دخول أجهزة إلكترونية إلى مقار اللجان، بالإضافة إلى الاطمئنان على توفير المناخ الملازم للطلاب، لتمكينهم من أداء امتحاناتهم على الوجه الأكمل.

من جانبها، تداولت جروبات خاصة بطلاب الثانوية الأزهرية عدداً من الصور لامتحان المنطق الذى أداه الطلاب اليوم، عقب بدء اللجنة بـ25 دقيقة، وطالب ناشرو صور الامتحان معاونيهم بالخارج بسرعة الإجابة عن الأسئلة وإرسال الإجابات على الجروبات، وبالفعل بدأ من يعاونون هؤلاء الطلاب فى تصوير أجزاء الإجابة من الكتب الدراسية وإرسالها للطلاب داخل اللجان.

وقد رصدت «الوطن» صوراً لأسئلة امتحان مادة المنطق يتداولها طلاب القسم الأدبى على جروب يدعى «أدبى الأزهر» وصفحة على فيس بوك تدعى «Sofia Adam» نشرت صوراً لامتحان بوكلت فى المنطق، وقالت الصفحة والجروب إنه الامتحان الذى أداه الطلاب اليوم، مطالبين بسرعة الإجابة، وتفاعل عدد من الحسابات معها مطالبين بسرعة نشر الإجابات.