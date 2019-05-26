"الأوقاف": مد ملتقى الفكر الإسلامي ومعرض الكتاب بالحسين إلى الخميس

قرر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، مد أعمال ملتقى الفكر الإسلامي ومعرض كتاب المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بساحة مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه، إلى يوم الخميس القادم 25 رمضان، استجابة لطلب المتابعين لأعمال الملتقى والمترددين على معرض كتاب المجلس الأعلى بساحة مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه مع استمرار العمل بالتخفيضات الكبيرة لحين انتهاء أيام الملتقى والمعرض.

وأكد بيان الوزارة أنه بناء على رسائل المتابعين بطلب مد المعرض والملتقى وتحقيقه مبيعات قياسية غير مسبوقة خلال هذا المعرض لهذا العام بلغت خلال شهر رمضان 220 ألف جنيه تقرر مد الملتقي والمعرض.