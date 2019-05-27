قال الإعلامي نشأت الديهي إن الإرهابي عبدالله عزام ولد بفلسطين عام 1941، وتم اغتياله عام 1989.

وأضاف الديهي، خلال حلقة الأحد من برنامج "أهل الشر" المذاع عبر فضائية "TEN"، أن عبدالله عزام انتقل من فلسطين لدمشق لتلقي تعلمه في جامعة دمشق، ومن ثم انتقل للقاهرة لتلقي درجة الدكتوراه.

وأوضح الديهي أن عبدالله عزام اعتنق بعد ذلك فكر سيد قطب التكفيري، مشيرا إلى أنه ينسب إليه أنه أسس تنظيم القاعدة بالتعاون مع أسامة بن لادن.

وتابع الديهي: "عبدالله عزام يعتبر الأب الروحي لأسامة بن لادن، حيث التقى به بالجامعة السعودية وتبناه فكريا".

وكشف الديهي عن أخطر مقولة للإرهابي عبدالله عزام: "المسلمون يجب أن يكونوا إرهابيين، والمعتدلون ليسوا من المسلمين".

وعقب الديهي، على هذه المقولة، قائلا: "محدش يصدق أن إنسان حصل على دكتوراه في الفقة والشريعة الإسلامية يقول إن الإسلام دين إرهاب وأن المسلمين يجب أن يكونوا إرهابيين".

وأوضح الديهي أن والدة أسامة بن لادن أكدت في أكثر من لقاء تليفزيوني أن عبدالله عزام هو من غسل مخ نجلها وحوله لإرهابي.