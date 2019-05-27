نشأت الديهي: هناك شبه بين الإرهابي عبدالله عزام وأردوغان

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن هناك وجه شبه بين الإرهابي عبدالله عزام، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وأضاف الديهي، خلال حلقة الأحد من برنامج "أهل الشر"المذاع عبر فضائية "TEN"، أن عبدالله عزام فور توجهه لباكستان قام بتدشين مكتب لاستقطاب المجاهدين، كما قام بإصدار مجلة تدعى "الجهاد".

وأوضح الديهي، أن الإرهابي عبدالله عزام قام باستقطاب عدد من المجاهدين وقام بتعليمهم أسلوب الجهاد: "أسلوب عبدالله عزام يمثل في هذا الزمان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وهو يفتح الأراضي التركية لكي يقوم بتوزيع الجهاديين لتدمير سوريا والعراق، نفس المبدأ والتفكير، من عبدالله عزام لأردوغان يا قلبي لا تحزن".

وكشف الديهي عن سبب الخلاف الذي نشب بين الإرهابي عبدالله عزام وأيمن الظواهري زعيم تنظيم القاعدة، مشيرًا إلى أنه كان يوجد شخص يدعى "عبدالرحمن الكندي"، كان يجمع التبرعات لتحرير أفغانستان من قبل الشيوعيين في الاتحاد السوفييتي.

وأوضح الديهي أن عبدالرحمن الكندي كان يجهز للقيام بمشروع علمي من خلال هذه التبرعات، ولكن تم اتهام الإرهابي عبدالله عزام بسرقة هذه التبرعات.

وأشار الديهي إلى أن أتباع أيمن الظواهري هم من أشاعوا أن عبدالله عزام هو من سرق التبرعات، لافتا إلى أن كلا منهما كانا يتنازعان على أموال أسامة بن لادن رئيس تنظيم القاعدة، حيث كان بالنسبة لهم "دفتر شيكات".

وأكد الديهي أن الخلاف بين أيمن الظواهري وعبدالله عزام كان استخباراتيا، حيث تحالف الظواهري مع شخص يدعى غلبدين حكمتيار، وعزام تحالف مع شخص يدعى أحمد شاه مسعود عميل لجهاز استخبارات فرنسي.