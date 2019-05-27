هنأت الإعلامية رانيا بدوي، الشعب المصري وجماهير نادي الزمالك، بمناسبة فوز ناديهم بكأس الكونفدرالية الأفريقية، مقدمة في الوقت ذاته، الشكر لجمهور النادي الأهلي، على تشجيعهم للزمالك، خلال المباراة التي أقيمت مساء الأحد.

وقالت "بدوي"، إن كل أهلاوي "جدع" اختار أن يشجع بلده في هذه المباراة وتناسى أن خصمه هو من يلعب، وتذكر فقط أهمية أن يُرفع اسم مصر عاليًا في هذا اليوم، يستحق الشكر والتقدير.

وأضافت، خلال تدوينة لها على صفحة برنامجها "كلام رونووش"، عبر "فيس بوك": " ألف مليار مبروووك لمصر، وتحية تقدير لنادي نهضة بركان المغربي أداء محترم وراقي".

وتابعت: "هتاف الجمهور كان أسطوريا، جمهور الزمالك كان بطل الليلة بلا منازع، حضور الجمهور في الملاعب يعني الروح والمتعة والإثارة".

وحسم الزمالك لقب الكونفدرالية، بعد عناء كبير خلال مشوار البطولة، حيث تذيل مجموعته، ثم عاد بقوة في ملحمة كبيرة للاعبي القلعة البيضاء وحقق اللقب لأول مرة في تاريخه، والمرة الثانية للأندية المصرية، بعدما أحرز النادي الأهلي اللقب في 2014 على حساب سيو سبورت الإيفواري، عن طريق رأسية عماد متعب. ونجح أحمد سيد "زيزو"، في تسجيل آخر ركلة جزاء للقلعة البيضاء التي قادت الأبيض لنيل اللقب عن جدارة واستحقاق.

وتوج الزمالك بالبطولة الأفريقية رقم 12، حيث حصد الأبيض دوري أبطال أفريقيا 5 مرات، وكأس السوبر الأفريقي 3 مرات، وكأس أفريقيا أبطال الكؤوس مرة واحدة، وكأس الأفرو آسيوية مرة واحدة، بينما حصد أخيرًا بطولة الكونفدرالية على حساب نهضة بركان بعد مباراة ماراثونية للأبيض وبركان.