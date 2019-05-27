انتهت مديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية، اليوم، من تنظيم قافلة طبية لخدمة أهالي قرية بهيج ببرج العرب، والتي استمرت جهودها على مدار يومين.

وقال الدكتور علاء عثمان، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، إن القافلة ضمت 11 عيادة طبية في تخصصات الباطنة والجراحة والنساء والأطفال والقلب والعيون والعظام والجلدية وتنظيم الأسرة، وقدمت خدمة الكشف والعلاج مجانا لـ1176 مريضًا من أهالي المنطقة.

وأضاف عثمان، أنه تم بالقافلة عمل 263 تحليل طبي و41 أشعة بالموجات فوق الصوتية و8 رسوم قلب تم عملها جميعا بالمجان.

من جانبه، أوضح الدكتور ماهر عثمان، منسق القوافل العلاجية بالإسكندرية، أن القافلة العلاجية قدمت خدمة الكشف المبكر عن مرض الضغط والسكر لأهالي المنطقة، حيث تم فحص 94 مواطن من أهالي المنطقة وتم تحويل الحالات الإيجابية إلى عيادات الباطنة والقلب لاستكمال الكشف الطبي والفحوصات وتلقى العلاج.

وأِشار إلى أنه تم تقديم التوعية الصحية فى عدد من الموضوعات لـ539 مواطنا من أهالى المنطقة على مدى اليومين.