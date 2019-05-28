بدأت الحلقة الـ22 من مسلسل "حدوتة مرة" بإسناد "طارق" مجدي كامل، ملف المناقصة إلى "كريم محجوب" بدلا من "عزت" الذى اتفقت معه "مروة" غادة عبد الرازق ﻹفساد المناقصة لصالح رجل أعمال آخر يهددها بفضح سرها، لذا وعدها "عزت" بتكرار المحاولة ليكون الملف تحت يده.

ومن ناحية أخرى، أخبر "أحمد" "دينا" التي تربطه بها علاقة عاطفية عن ملف الآداب الخاص بـ"ماجي" الفتاة التي تم تصويره معها، فيما تكشف "دينا" المؤامرة التى دبرتها "مروة" للإيقاع بينها وبين حبيبها.

يستمر "الحلوجي" رجل الأعمال المنافس "طارق التميمي" زوج "مروة" لتدمير شركة التميمي وسحب المناقصة منه بمعاونة مروة وعزت اللذين يخططان لحيلة جديدة لتدمير الشركة.

وتكتشف "دينا" أن "مروة" زوجة والدها هي التي أخبرت "حماتها" بأنها على علاقة بشاب أمريكى أثناء دراستها فى الخارج لتشويه سمعتها أمامها حتى لا تتم الزيجة.

ويقوم نبيل أبو المكارم بتطليق الراقصة التى تزوجها فى السر بعد اكتشاف خيانتها له ومحاولة كشف الأمر لزوجته، وتقرر "مروة" إغلاق دار الأيتام التي تديرها وتتخفى من خلالها فى تجارة الأطفال.

مسلسل "حدوتة مرة" بطولة غادة عبدالرازق، ومجدى كامل، ومحمد شاهين، وسلمى أبو ضيف، عبدالرحمن أبو زهرة، ويذاع عبر قنوات النهار و"القاهرة والناس".