"الأورمان" توزيع 15 ألف كرتونة سلع غذائية و 56 طن لحوم في المنيا

أعلنت، اليوم، جمعية الأورمان الانتهاء من توزيع 15 ألف كرتونة مواد غذائية، و56 طن لحوم على الأسر الأكثر احتياجًا في قرى ونجوع ومدن مراكز محافظة المنيا.

وقال اللواء ممدوح شعبان مدير عام جمعية الأورمان، إن التوزيع تم بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الصغيرة تحت إشراف مديرية التصامن الاجتماعي بالمحافظة وبرعاية اللواء قاسم حسين محافظ المنيا.

وأضاف أن التوزيع بدأ بالقرى الأكثر احتياجا وبجميع عزب ونجوع وقرى مراكز المحافظة وشملت: أبوقرقاص، بني مزار، ديرمواس، سمالوط، العدوة، مطاي، مغاغة، ملوي، والمنيا.

وأوضح "شعبان" أن توزيع كرتونة رمضان من المواد الغذائية على غير القادرين نشاط موسمى خيرى بدأته الأورمان قبل سنوات من الآن وتحرص على تنفيذه سنويًا بهدف مد الأسر الأكثر احتياجًا باحتياجاتها الغذائية التى تكفى الأسرة 15 يوما بحيث تستقبل الشهر الكريم بدون عوز أو حاجة.